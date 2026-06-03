Las 3 derrotas que más sorprendieron en Roland Garros 2026

Roland Garros 2026 ha estado lleno de emociones, pero también de resultados que pocos veían venir. Entre altas temperaturas, largos partidos y la presión propia de un Grand Slam, varias de las máximas figuras del tenis protagonizaron algunos de los momentos más inesperados del torneo.

Matthew Stockman/Getty Images

Aryna Sabalenka se despide de Roland Garros 2026

Otra de las grandes sacudidas del torneo ocurrió en el cuadro femenino. Aryna Sabalenka, líder del ranking mundial y una de las favoritas al título, quedó fuera en cuartos de final tras caer ante Diana Shnaider. La derrota frenó inesperadamente el camino de la bielorrusa en París y abrió aún más la lucha por el trofeo.

Ahora mismo solo quiero dejar el tenis, pero ya veremos en unos días. Espero poder recuperarme mentalmente y volver a encontrar mi camino. Aryna Sabalenka

Matthew Stockman/Getty Images

Novak Djokovic cae ante João Fonseca

La mayor sorpresa llegó cuando Novak Djokovic fue eliminado por el brasileño João Fonseca, de apenas 19 años. El serbio, que buscaba ampliar su récord de títulos de Grand Slam, sucumbió en cinco sets ante una de las jóvenes promesas más importantes del circuito, en un partido que se extendió por casi cinco horas.

Tim Clayton/Getty Images

Juan Manuel Cerúndolo sorprende a Jannik Sinner

Aunque Jannik Sinner logró avanzar de ronda, el italiano vivió uno de los encuentros más complicados de su campaña cuando el argentino Juan Manuel Cerúndolo logró ponerlo en aprietos y arrebatarle un set. El duelo demostró que incluso los máximos favoritos pueden sufrir en la exigente arcilla parisina. Además, Sinner sufrió un golpe de calor provocado por las altas temperaturas.

Matthew Stockman/Getty Images

Con eliminaciones inesperadas y actuaciones que han desafiado todos los pronósticos, Roland Garros 2026 se perfila como una de las ediciones más impredecibles de los últimos años.