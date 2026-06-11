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La relación entre Mbappé y Ester Expósito desata tensión en la selección francesa

La relación entre el futbolista francés Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito habría provocado incomodidad dentro de la selección francesa.

Junio 11, 2026 • 
Melisa Velázquez
Kylian Mbappé causa polémica por sus románticas vacaciones con Ester Expósito en Italia

La relación entre Mbappé y Ester Expósito desata tensión en la selección francesa

Grosby Group

Kylian Mbappé y Ester Expósito están viviendo una de las historias de amor más públicas del mundo del deporte y el espectáculo; sin embargo, parece que la relación estaría causando molestias entre la selección francesa.

La decisión de Kylian de pedir permiso para ausentarse por motivos personales tras el amistoso ante Irlanda del Norte generó molestia entre algunos aficionados franceses, quienes consideran que el delantero debería estar totalmente concentrado en los compromisos de la selección nacional.

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¿Por qué la relación de Kylian Mbappé y Ester Expósito genera molestia en la selección francesa?

La polémica aumentó cuando Kylian Mbappé fue fotografiado junto a Ester Expósito en Francia durante su permiso, las imágenes provocaron una ola de críticas en redes sociales, donde algunos aficionados cuestionaron que el delantero dedicara tiempo a su vida personal en lugar de mantenerse concentrado con la selección.

Ante la controversia, el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, salió públicamente en defensa del delantero y respondió a los cuestionamientos sobre su comportamiento.

Kylian, que hoy es nuestro capitán, antes de serlo escuchaba, observaba. No hace las cosas como Hugo Lloris. No tiene el mismo carácter ni la misma personalidad. Asume este liderazgo fuera del campo, también dentro, y sabe que cuando habla no lo hace en nombre propio, sino en nombre de todos los jugadores”.

Kylian Mbappé causa polémica por sus románticas vacaciones con Ester Expósito en Italia

La relación entre Mbappé y Ester Expósito desata tensión en la selección francesa

Getty Images

Aficionados critican a Kylian Mbappé por su escapada romántica con Ester Expósito

Aunque Kylian tenía autorización del cuerpo técnico para realizar el viaje, su decisión también ha causado indignación entre los aficionados franceses, ya que muchos consideran que debería estar completamente enfocado en la selección y en los objetivos del Mundial 2026.

Mientras su entorno defiende que no hubo ninguna indisciplina, la polémica también ha afectado a Ester Expósito, quien habría limitado los comentarios en sus redes sociales ante el acoso de algunos fanáticos.

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