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Mich Duval

cantante, actor y modelo mexicano. Hijo de Consuelo Duval.

EXCLUSIVA: “El arte me ha salvado la vida”, la faceta más personal de Michel Duval
Personalidades
EXCLUSIVA: “El arte me ha salvado la vida”, la faceta más personal de Michel Duval
Rodeado de guitarras, recuerdos y arte, Mich Duval nos abrió las puertas de su casa y nos compartió la faceta más íntima de su proceso creativo musical.
Mayo 15, 2026
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Tania Franco