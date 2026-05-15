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Mich Duval
cantante, actor y modelo mexicano. Hijo de Consuelo Duval.
Personalidades
EXCLUSIVA: “El arte me ha salvado la vida”, la faceta más personal de Michel Duval
Rodeado de guitarras, recuerdos y arte, Mich Duval nos abrió las puertas de su casa y nos compartió la faceta más íntima de su proceso creativo musical.
Mayo 15, 2026
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Tania Franco