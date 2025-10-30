El príncipe William lanza advertencia a sus primas Beatriz y Eugenia por culpa del príncipe Andrés

Según el medio antes citado, el príncipe William habría lanzado una advertencia directa a sus primas para que convenzan a su padre, el príncipe Andrés que renunció a sus títulos por los escándalos que lo persiguen, de abandonar la majestuosa residencia ubicada en los terrenos del castillo de Windsor, donde ha vivido por más de dos décadas.

Ya son quince días desde que el príncipe Andrés, ahora exduque de York, decidió renunciar tras una reunión privada con su hermano, su padre y miembros cercanos de la familia Windsor.

En un comunicado, Andrés aseguró, “he decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia t mi país”, añadiendo que su retiro de la vida pública, iniciado hace cinco años, sería definitivo.

“Tienen que convencer a su papá de irse, o podríamos tener que revisar sus propios títulos”, aunque el príncipe de Gales no tiene autoridad formal para retirar títulos reales, la frase de advertencia de su parte hacia las princesas, habría causado un gran malestar en la familia Windsor, ya que sino hacen que su padre abandone el lugar, podrían perder sus títulos de princesas.

Las hijas de príncipe Andrés son conocidas por mantener un perfil discreto y alejado de los escándalos, sin embargo, en esta ocasión, su padre las ha hecho vivir días de tensión por su futuro.

Mientras esto sucede, las hermanas Beatriz y Eugenia han optado por desaparecer del foco público.Ambas habían confirmado su asistencia al Baile inaugural del Museo Británico, pero cancelaron a última hora, para seguir manteniendo un perfil bajo hasta que la tormenta mediática termine.