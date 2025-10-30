Suscríbete
Realeza

El príncipe William lanza advertencia a sus primas Beatriz y Eugenia por culpa del príncipe Andrés

Según Page Six, el príncipe habría lanzado una dura advertencia a sus primas por la negativa de su padre Andrés para abandonar el Royal Lodge

October 30, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
principe-william-advertencia-primas

.

Getty Images

Según el medio antes citado, el príncipe William habría lanzado una advertencia directa a sus primas para que convenzan a su padre, el príncipe Andrés que renunció a sus títulos por los escándalos que lo persiguen, de abandonar la majestuosa residencia ubicada en los terrenos del castillo de Windsor, donde ha vivido por más de dos décadas.

Ya son quince días desde que el príncipe Andrés, ahora exduque de York, decidió renunciar tras una reunión privada con su hermano, su padre y miembros cercanos de la familia Windsor.

En un comunicado, Andrés aseguró, “he decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia t mi país”, añadiendo que su retiro de la vida pública, iniciado hace cinco años, sería definitivo.

“Tienen que convencer a su papá de irse, o podríamos tener que revisar sus propios títulos”, aunque el príncipe de Gales no tiene autoridad formal para retirar títulos reales, la frase de advertencia de su parte hacia las princesas, habría causado un gran malestar en la familia Windsor, ya que sino hacen que su padre abandone el lugar, podrían perder sus títulos de princesas.

Las hijas de príncipe Andrés son conocidas por mantener un perfil discreto y alejado de los escándalos, sin embargo, en esta ocasión, su padre las ha hecho vivir días de tensión por su futuro.

Mientras esto sucede, las hermanas Beatriz y Eugenia han optado por desaparecer del foco público.Ambas habían confirmado su asistencia al Baile inaugural del Museo Británico, pero cancelaron a última hora, para seguir manteniendo un perfil bajo hasta que la tormenta mediática termine.

Príncipe William príncipe Andrés
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Príncipe Harry y Meghan Markle sorprenden en el Dodger Stadium durante la Serie Mundial 2025
Realeza
Príncipe Harry y Meghan Markle sorprenden en el Dodger Stadium durante la Serie Mundial 2025
October 28, 2025
 · 
Tania Franco
princesa-leonor-premios-princesa-de-asturias.jpeg
Realeza
El discurso de la Princesa Leonor con el que emocionó a sus padres
October 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
rey-carlos-papa-leon.jpeg
Realeza
El rey Carlos III se convierte en el primer monarca británico en rezar públicamente junto a un Papa en 500 años
October 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-andres-renuncia-a-sus-titulos.jpg
Realeza
El príncipe Andrés renuncia a todos sus títulos, incluyendo el de duque de York
October 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
beatrice-borromeo-pierre-casiraghi-hija.jpeg
Realeza
Beatrice Borromeo se convierte en madre por tercera vez junto a Pierre Casiraghi
Nació la primera hija de Beatrice, después de Stefano Ercole Carlo y Francesco Carlo Albert
October 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-william-futuro-de-la-corona-britanica.jpg
Realeza
El príncipe William habla del futuro de la corona británica
El heredero al trono británico, hijo mayor de Carlos III conversó con Eugene Levy en el programa “The Reluctant Traveler”
October 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-william-habla-de-su-vida-personal-como-nunca.jpg
Realeza
El príncipe William se sincera como nunca sobre su vida personal
William concedió una entrevista a Eugene Levy en la que habló sobre el momento más complicado de su vida, la enfermedad de su padre y su esposa
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
meghan-markle-paris-fashion-week.jpeg
Realeza
Meghan Markle reaparece en Paris Fashion Week
La esposa del príncipe Harry causó sorpresa al llegar al desfile de Balenciaga
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Él es el millonario alemán, novio de la princesa Amalia de Holanda
Realeza
Amalia de Holanda inicia su formación militar
La Casa de Orange, sede de la Familia Real de Holanda, confirmó que la princesa Catalina Amalia, primogénita de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, se integrará a las fuerzas armadas de su país
October 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez