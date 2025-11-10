Suscríbete

Nicolas Sarkozy

nicolas-zarkozy-carla-bruni.jpeg
Personalidades
Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia y esposo de Carla Bruni queda en libertad condicionada
Este lunes el francés salió de prisión tras 20 días acusado por asociación ilícita
November 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez