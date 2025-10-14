Beatrice Borromeo se convierte en madre por tercera vez junto a Pierre Casiraghi

La aristócrata italiana Beatrice Borromeo y el hijo de Carolina de Mónaco, Pierre Casiraghi ya son padres por tercera vez, y según Paris Match, la pareja monegasca dio la bienvenida a una niña, a la que han llamado Bianca Carolina Marta.

Según el medio antes citado, el nacimiento de la bebé representa un momento de alegría compartida para toda la familia real, en especial para la princesa Carolina de Mónaco, quien se convierte en abuela por octava vez.

La elección del nombre está cargada de significado familiar, ya que es un claro homenaje a su abuela paterna, la princesa Carolina, figura central en la vida de la familia Grimaldi.

Ponerle Carolina significa honrar su memoria y continuar con el legado familiar. Mientras que su segundo nombre, Marta, es un homenaje a su abuela materna, Marta Marzotto, diseñadora de moda de fuerte personalidad. Por lo tanto, este nombre evoca profundos lazos afectivos con un sentimiento de afecto y gratitud a su familia. Bianca se relaciona con la pureza y lo brillante, de carácter fuerte y nobles por naturaleza.

Los nombres elegidos para la pequeña han querido rendir homenaje a las mujeres más importantes de sus vidas. Hasta ahora, el Palacio Grimaldi no se ha pronunciado sobre el nacimiento de la bebé, debido a que suelen ser discretos con su vida personal. Incluso el embarazo de Beatrice se mantuvo en secreto durante meses.

La llegada de Bianca Carolina Marta supone también que Pierre y Beatrice se convierten en familia numerosa. El matrimonio tiene otros dos hijos, Stefano nacido en 2017 y Francesco un año después.