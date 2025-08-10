Suscríbete
Travel

Tips para armar tu maleta para un viaje de tres días

Este verano no sufras con tu equipaje y toma en cuenta estos consejos para evitar el exceso de maletas y llevar justo lo que necesitas para una escapada de fin de semana

August 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
tips-viaje-caras-travel.jpeg

Empacar cuando vas a salir a un viaje corto no siempre es fácil, porque terminamos llevando ropa o artículos que no vamos a necesitar y que únicamente ocupan espacio en nuestras maletas.

Olvidate del estrés, para evitarlo, recopilamos recomendaciones de expertos en viajes para empacar lo esencial para un viaje de tres días.

1. Planea tus outfits por día; piensa en prendas reutilizables que sirvan para distintas ocasiones. Lleva 2 pantalones, 3 camisetas/blusas, 1 prenda exterior (suéter o chamarra ligera) y 1 par de zapatos cómodos. Si tienes una actividad que requiera vestir formal, lleva una camisa o vestido.

2. Lleva artículos de higiene adecuados para viajar; utiliza botellas reutilizables y solo lleva lo que no esté disponible en el hotel donde te vayas a hospedar. Ocupa un neceser básico con cepillo de dientes, desodorante, protector solar y algún otro artículo que consideres muy necesario. Evita llevar secador o plancha que el hotel ya proporciona.

3. Enrolla la ropa, no la dobles; este es un gran tip para acomodar todo y tener espacio. Coloca los zapatos en bolsas aparte en los extremos de la maleta.

4. Deja espacio libre; es recomendable dejar un espacio de la maleta vacía para posibles compras o souvenirs, esto te facilitará el cierre de la maleta al regresar.

viajes
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Fountain in Place de la Concorde
Travel
Los países más populares para viajar este verano 2025
August 08, 2025
 · 
Tania Franco
playa-holbox-caras-travel.jpg
Travel
Relájate este verano en Holbox al norte de la Península de Yucatán
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
The Blue Duck lodge located in the Whanganui National park is a working cattle farm with a focus on conservation. A cowboy and his dogs watch as the early morning fog floods the valley at sunrise.
Lifestyle
Sleep tourism: los destinos que priorizan el descanso profundo
July 08, 2025
 · 
Tania Franco
Puente Nuevo and the city of Ronda at dusk, Malaga, Spain
Lifestyle
Un día en Málaga: el secreto mejor guardado de España
July 02, 2025
 · 
Tania Franco
Mature fit Asian woman relaxing on edge of infinity pool, admiring jungle view with early morning mist
Lifestyle
Bali: lujo, cultura y experiencias únicas en el paraíso
Descubre la riqueza cultural de la isla y recorre sus tres destinos imperdibles.
June 15, 2025
 · 
Tania Franco
Businesswoman relaxing aboard private jet
Lifestyle
El vuelo comercial más caro del mundo
Así es la experiencia de lujo en el aire más cara del mundo, con mayordomo personal y suite privada.
June 09, 2025
 · 
Tania Franco
Grand cenote swimmer
Lifestyle
Las albercas naturales más impresionantes del mundo
Escenarios formadas por rocas, ríos, mares o lagunas que parecen sacados de otro planeta.
June 08, 2025
 · 
Tania Franco
Paddleboarding Emerald Lake at Sunrise in Yoho National Park
Lifestyle
Los mejores destinos para viajar solo
Ya sea que busques aventura, introspección o conocer nuevas culturas a tu ritmo.
June 07, 2025
 · 
Tania Franco
Aerial view of Train passing through famous mountain in Filisur, Switzerland. Landwasser Viaduct world heritage with train express in Swiss Alps snow winter scenery.
Lifestyle
Trenes de lujo para viajar por el mundo que parecen sacados de una película
Llega a tu destino con elegancia, confort y lujo.
June 01, 2025
 · 
Tania Franco