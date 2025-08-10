Tips para armar tu maleta para un viaje de tres días

Empacar cuando vas a salir a un viaje corto no siempre es fácil, porque terminamos llevando ropa o artículos que no vamos a necesitar y que únicamente ocupan espacio en nuestras maletas.

Olvidate del estrés, para evitarlo, recopilamos recomendaciones de expertos en viajes para empacar lo esencial para un viaje de tres días.

1. Planea tus outfits por día; piensa en prendas reutilizables que sirvan para distintas ocasiones. Lleva 2 pantalones, 3 camisetas/blusas, 1 prenda exterior (suéter o chamarra ligera) y 1 par de zapatos cómodos. Si tienes una actividad que requiera vestir formal, lleva una camisa o vestido.

2. Lleva artículos de higiene adecuados para viajar; utiliza botellas reutilizables y solo lleva lo que no esté disponible en el hotel donde te vayas a hospedar. Ocupa un neceser básico con cepillo de dientes, desodorante, protector solar y algún otro artículo que consideres muy necesario. Evita llevar secador o plancha que el hotel ya proporciona.

3. Enrolla la ropa, no la dobles; este es un gran tip para acomodar todo y tener espacio. Coloca los zapatos en bolsas aparte en los extremos de la maleta.

4. Deja espacio libre; es recomendable dejar un espacio de la maleta vacía para posibles compras o souvenirs, esto te facilitará el cierre de la maleta al regresar.