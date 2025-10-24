Bad Bunny domina los Premios Billboard de la Música Latina 2025 al recibir 11 estatuillas

Seguido de Bad Bunny, la colombiana Karol G fue la artista femenina más galardonada con seis premios y Shakira con tres. Por otro lado, la artista italiana Laura Pausini fue reconocida con el Premio Billboard Ícono y Peso Pluma con el Premio Vanguardia.
La velada de los Billboard que tuvo lugar en el James L. Knight Center en Miami, Estados Unidos, estuvo amenizada por reconocidos artistas latinos como Carlos Vives.
Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Bad Bunny recibió el premio al Artista del Siglo XXI, entregado por su compatriota, la veterana actriz, bailarina y cantante Rita Moreno.
El “Conejo Malo” subió al escenario visiblemente emocionado y en su discurso agradeció a su equipo de trabajo, a su familia y a sus fans por el apoyo constante que le han brindado durante su carrera. El artista dijo que este reconocimiento es para la música latina y para quienes siguen creyendo en su trabajo. Concluyó diciendo, “los quiero”, mientras recibía una gran ovación del público.
Lista completa de ganadores
Artista del Año
- Bad Bunny - GANADOR
- Fuerza Regida
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Artista del Año, Debut
- Aleman
- Clave Especial
- FloyyMenor
- Kapo
- Netón Vega - GANADOR
Gira del Año
- Aventura
- Chayanne
- Luis Miguel
- Rauw Alejandro
- Shakira - GANADORA
Artista Crossover del Año
- Ayra Starr
- benny blanco - GANADOR
- Bruno Mars
- ROSÉ
- Rvssian
- Ty Dolla $ign
Global 200 Artista Latino del Año
- Bad Bunny - GANADOR
- Fuerza Regida
- Karol G
- Netón Vega
- Tito Double P
Global 200 Canción Latina del Año
- Bad Bunny, Baile Inolvidable
- Bad Bunny, DTMF
- Bad Bunny, Nuevayol
- Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido - GANADORA
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda
Hot Latin Song, Canción del Año
- Bad Bunny, Baile Inolvidable
- Bad Bunny, DTMF - GANADOR
- Bad Bunny, EOO
- Bad Bunny, Nuevayol
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda
Hot Latin Song, Colaboración Vocal del Año
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, Me Jalo
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda - GANADOR
- Rauw Alejandro & Bad Bunny, Qué Pasaría…
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, Khe?
- Tito Double P & Peso Pluma, Dos Días
Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny - GANADOR
- Netón Vega
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina
- Karol G - GANADORA
- Selena Gomez
- Shakira
- Yailin La Más Viral
- Young Miko
Hot Latin Songs Artista del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida - GANADOR
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
- The Marias
Hot Latin Songs Sello Discográfico del Año
- Double P
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas - GANADOR
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Canción del Año, Latin Airplay
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, Me Jalo
- Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido - GANADORA
- Natti Natasha, Desde Hoy
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, Khe?
- Shakira, Soltera
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin - GANADOR
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Canción del Año, Ventas
- Bad Bunny, Baile Inolvidable
- Bad Bunny, DTMF
- Bad Bunny, Nuevayol
- Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido - GANADORA
- Xavi & Manuel Turizo, En Privado
Canción del Año, Streaming
- Bad Bunny, Baile Inolvidable
- Bad Bunny, DTMF - GANADOR
- Bad Bunny, Nuevayol
- Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda
Top Latin Album del Año
- Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos - GANADOR
- Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Éxodo
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
- Tito Double P, Incómodo
Top Latin Albums Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny - GANADOR
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Top Latin Albums Artista del Año, Femenina
- Becky G
- Cazzu
- Kali Uchis
- Karol G - GANADORA
- Shakira
Top Latin Albums Artista del Año, Dúo o Grupo
- Aventura
- Clave Especial
- Fuerza Regida - GANADOR
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
Top Latin Albums Sello Discográfico del Año
- Double P
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin - GANADOR
- Universal Music Latin Entertainment
Artista “Latin Pop” del Año, Solista
- Danny Ocean
- Enrique Iglesias
- Kali Uchis
- Luis Fonsi
- Shakira - GANADORA
Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo
- Ha*Ash
- Jesse & Joy
- Maná - GANADOR
- Morat
- Sin Bandera
Canción “Latin Pop” del Año
- Danny Ocean & Kapo, Imagínate
- Maluma, Cosas Pendientes
- Rauw Alejandro, Carita Linda
- Selena Gomez, benny blanco & The Marias, Ojos Tristes
- Shakira, Soltera - GANADORA
Latin Pop Airplay Sello Discográfico del Año
- AP Global
- Interscope Capitol Labels Group
- Sony Music Latin - GANADOR
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum “Latin Pop” del Año
- Cazzu, Latinaje
- Danny Ocean, Babylon Club
- Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha - GANADOR
- Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día
- Quevedo, Buenas Noches
Latin Pop Albums Sello Discográfico del Año
- Interscope Capitol Labels Group
- Sony Music Latin - GANADOR
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Artista Tropical del Año, Solista
- Elvis Crespo
- Jerry Rivera
- Marc Anthony
- Prince Royce
- Romeo Santos - GANADOR
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
- Aventura - GANADOR
- Chino & Nacho
- Grupo Niche
- La Sonora Dinamita
- Monchy & Alexandra
Canción Tropical del Año
- Bad Bunny, Baile Inolvidable
- Grupo Frontera & Romeo Santos, Ángel
- Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido - GANADORA
- Rauw Alejandro, Tú Con Él
- Xavi & Manuel Turizo, En Privado
Tropical Airplay Sello Discográfico del Año
- Grupo Frontera
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin - GANADOR
- Warner Latina
Álbum Tropical del Año
- Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México
- Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos
- Natti Natasha, En Amargue
- Prince Royce, Eterno
- Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos! - GANADOR
Tropical Albums Sello Discográfico del Año
- Discos Fuentes
- Sony Music Latin - GANADOR
- The Orchard
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
- Ivan Cornejo
- Junior H
- Netón Vega
- Peso Pluma - GANADOR
- Tito Double P
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida - GANADOR
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
- Los Tigres del Norte
Canción Regional Mexicana del Año
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, Me Jalo
- Fuerza Regida, Por Esos Ojos
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda - GANADOR
- Peso Pluma & Netón Vega, La Patrulla
- Tito Double P & Peso Pluma, Dos Días
Regional Mexican Airplay Sello Discográfico del Año
- Afinarte
- Azteca
- Socios
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment - GANADOR
Álbum Regional Mexicano del Año
- Fuerza Regida, 111XPANTÍA
- Ivan Cornejo, Mirada
- Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Éxodo
- Tito Double P, Incómodo - GANADOR
Regional Mexican Albums Sello Discográfico del Año
- Double P Records - GANADOR
- Interscope Capitol Labels Group
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista
- Bad Bunny - GANADOR
- Feid
- Kapo
- Karol G
- Rauw Alejandro
Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo
- Alexis & Fido
- Baby Rasta & Gringo - GANADOR
- J-King & Maximan
- Jowell & Randy
- Mambo Kingz
Canción “Latin Rhythm” del Año
- Bad Bunny, DTMF - GANADOR
- Bad Bunny, EOO
- Bad Bunny, Nuevayol
- Rauw Alejandro & Bad Bunny, Qué Pasaría…
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, Khe?
Latin Rhythm Airplay Sello Discográfico del Año
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin - GANADOR
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum “Latin Rhythm” del Año
- Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos - GANADOR
- FloyyMenor, El Comienzo
- Karol G, Tropicoqueta
- Omar Courtz, Primera Musa
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
Latin Rhythm Albums Sello Discográfico del Año
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas - GANADOR
- Sony Music Latin
- United Masters
- Universal Music Latin Entertainment
Compositor del Año
- Armenta
- Bad Bunny
- Jorsshh
- Netón Vega - GANADOR
- Roberto “La Paciencia”
Editorial del Año
- Downtown DMP Songs, BMI
- Josa Publishing, B
- Sony Latin Music Publishing, LLC, BMI
- Street Mob Publishing, BMI - GANADORA
- Warner-Tamerlane Publishing Corp, BMI
Corporación Editorial del Año
- Downtown Music Publishing
- Rimas Entertainment
- Sony Music Publishing - GANADOR
- Universal Music
- Warner Chappell Music
Productor del Año
- Ernesto “Neto” Fernández - GANADOR
- JOP
- MAG
- Roberto “La Paciencia”
- Tito Double P