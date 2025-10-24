Suscríbete
Entretenimiento

Bad Bunny domina los Premios Billboard de la Música Latina 2025 al recibir 11 estatuillas

Además de ser reconocido como el mejor artista global, el puertorriqueño recibió otros 10 premios incluyendo el Top Latin Álbum del Año

October 24, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-premios-billboard.jpeg

Seguido de Bad Bunny, la colombiana Karol G fue la artista femenina más galardonada con seis premios y Shakira con tres. Por otro lado, la artista italiana Laura Pausini fue reconocida con el Premio Billboard Ícono y Peso Pluma con el Premio Vanguardia.

La velada de los Billboard que tuvo lugar en el James L. Knight Center en Miami, Estados Unidos, estuvo amenizada por reconocidos artistas latinos como Carlos Vives.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Bad Bunny recibió el premio al Artista del Siglo XXI, entregado por su compatriota, la veterana actriz, bailarina y cantante Rita Moreno.

El “Conejo Malo” subió al escenario visiblemente emocionado y en su discurso agradeció a su equipo de trabajo, a su familia y a sus fans por el apoyo constante que le han brindado durante su carrera. El artista dijo que este reconocimiento es para la música latina y para quienes siguen creyendo en su trabajo. Concluyó diciendo, “los quiero”, mientras recibía una gran ovación del público.

Lista completa de ganadores

Artista del Año

  • Bad Bunny - GANADOR
  • Fuerza Regida
  • Peso Pluma
  • Rauw Alejandro
  • Tito Double P

Artista del Año, Debut

  • Aleman
  • Clave Especial
  • FloyyMenor
  • Kapo
  • Netón Vega - GANADOR

Gira del Año

  • Aventura
  • Chayanne
  • Luis Miguel
  • Rauw Alejandro
  • Shakira - GANADORA

Artista Crossover del Año

  • Ayra Starr
  • benny blanco - GANADOR
  • Bruno Mars
  • ROSÉ
  • Rvssian
  • Ty Dolla $ign

Global 200 Artista Latino del Año

  • Bad Bunny - GANADOR
  • Fuerza Regida
  • Karol G
  • Netón Vega
  • Tito Double P

Global 200 Canción Latina del Año

  • Bad Bunny, Baile Inolvidable
  • Bad Bunny, DTMF
  • Bad Bunny, Nuevayol
  • Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido - GANADORA
  • Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda

Hot Latin Song, Canción del Año

  • Bad Bunny, Baile Inolvidable
  • Bad Bunny, DTMF - GANADOR
  • Bad Bunny, EOO
  • Bad Bunny, Nuevayol
  • Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda

Hot Latin Song, Colaboración Vocal del Año

  • Fuerza Regida & Grupo Frontera, Me Jalo
  • Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda - GANADOR
  • Rauw Alejandro & Bad Bunny, Qué Pasaría…
  • Rauw Alejandro & Romeo Santos, Khe?
  • Tito Double P & Peso Pluma, Dos Días

Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino

  • Bad Bunny - GANADOR
  • Netón Vega
  • Peso Pluma
  • Rauw Alejandro
  • Tito Double P

Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina

  • Karol G - GANADORA
  • Selena Gomez
  • Shakira
  • Yailin La Más Viral
  • Young Miko

Hot Latin Songs Artista del Año, Dúo o Grupo

  • Clave Especial
  • Fuerza Regida - GANADOR
  • Grupo Frontera
  • Julión Álvarez y Su Norteño Banda
  • The Marias

Hot Latin Songs Sello Discográfico del Año

  • Double P
  • Interscope Capitol Labels Group
  • Rimas - GANADOR
  • Sony Music Latin
  • Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay

  • Fuerza Regida & Grupo Frontera, Me Jalo
  • Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido - GANADORA
  • Natti Natasha, Desde Hoy
  • Rauw Alejandro & Romeo Santos, Khe?
  • Shakira, Soltera

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

  • Interscope Capitol Labels Group
  • Rimas
  • Sony Music Latin - GANADOR
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Canción del Año, Ventas

  • Bad Bunny, Baile Inolvidable
  • Bad Bunny, DTMF
  • Bad Bunny, Nuevayol
  • Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido - GANADORA
  • Xavi & Manuel Turizo, En Privado

Canción del Año, Streaming

  • Bad Bunny, Baile Inolvidable
  • Bad Bunny, DTMF - GANADOR
  • Bad Bunny, Nuevayol
  • Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido
  • Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda

Top Latin Album del Año

  • Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos - GANADOR
  • Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
  • Peso Pluma, Éxodo
  • Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
  • Tito Double P, Incómodo

Top Latin Albums Artista del Año, Masculino

  • Bad Bunny - GANADOR
  • Junior H
  • Peso Pluma
  • Rauw Alejandro
  • Tito Double P

Top Latin Albums Artista del Año, Femenina

  • Becky G
  • Cazzu
  • Kali Uchis
  • Karol G - GANADORA
  • Shakira

Top Latin Albums Artista del Año, Dúo o Grupo

  • Aventura
  • Clave Especial
  • Fuerza Regida - GANADOR
  • Grupo Frontera
  • Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Top Latin Albums Sello Discográfico del Año

  • Double P
  • Interscope Capitol Labels Group
  • Rimas
  • Sony Music Latin - GANADOR
  • Universal Music Latin Entertainment

Artista “Latin Pop” del Año, Solista

  • Danny Ocean
  • Enrique Iglesias
  • Kali Uchis
  • Luis Fonsi
  • Shakira - GANADORA

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

  • Ha*Ash
  • Jesse & Joy
  • Maná - GANADOR
  • Morat
  • Sin Bandera

Canción “Latin Pop” del Año

  • Danny Ocean & Kapo, Imagínate
  • Maluma, Cosas Pendientes
  • Rauw Alejandro, Carita Linda
  • Selena Gomez, benny blanco & The Marias, Ojos Tristes
  • Shakira, Soltera - GANADORA

Latin Pop Airplay Sello Discográfico del Año

  • AP Global
  • Interscope Capitol Labels Group
  • Sony Music Latin - GANADOR
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Álbum “Latin Pop” del Año

  • Cazzu, Latinaje
  • Danny Ocean, Babylon Club
  • Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha - GANADOR
  • Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día
  • Quevedo, Buenas Noches

Latin Pop Albums Sello Discográfico del Año

  • Interscope Capitol Labels Group
  • Sony Music Latin - GANADOR
  • Universal Music Enterprises
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Artista Tropical del Año, Solista

  • Elvis Crespo
  • Jerry Rivera
  • Marc Anthony
  • Prince Royce
  • Romeo Santos - GANADOR

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

  • Aventura - GANADOR
  • Chino & Nacho
  • Grupo Niche
  • La Sonora Dinamita
  • Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año

  • Bad Bunny, Baile Inolvidable
  • Grupo Frontera & Romeo Santos, Ángel
  • Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido - GANADORA
  • Rauw Alejandro, Tú Con Él
  • Xavi & Manuel Turizo, En Privado

Tropical Airplay Sello Discográfico del Año

  • Grupo Frontera
  • Interscope Capitol Labels Group
  • Rimas
  • Sony Music Latin - GANADOR
  • Warner Latina

Álbum Tropical del Año

  • Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México
  • Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos
  • Natti Natasha, En Amargue
  • Prince Royce, Eterno
  • Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos! - GANADOR

Tropical Albums Sello Discográfico del Año

  • Discos Fuentes
  • Sony Music Latin - GANADOR
  • The Orchard
  • Universal Music Enterprises
  • Universal Music Latin Entertainment

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

  • Ivan Cornejo
  • Junior H
  • Netón Vega
  • Peso Pluma - GANADOR
  • Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

  • Clave Especial
  • Fuerza Regida - GANADOR
  • Grupo Frontera
  • Julión Álvarez y Su Norteño Banda
  • Los Tigres del Norte

Canción Regional Mexicana del Año

  • Fuerza Regida & Grupo Frontera, Me Jalo
  • Fuerza Regida, Por Esos Ojos
  • Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda - GANADOR
  • Peso Pluma & Netón Vega, La Patrulla
  • Tito Double P & Peso Pluma, Dos Días

Regional Mexican Airplay Sello Discográfico del Año

  • Afinarte
  • Azteca
  • Socios
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment - GANADOR

Álbum Regional Mexicano del Año

  • Fuerza Regida, 111XPANTÍA
  • Ivan Cornejo, Mirada
  • Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
  • Peso Pluma, Éxodo
  • Tito Double P, Incómodo - GANADOR

Regional Mexican Albums Sello Discográfico del Año

  • Double P Records - GANADOR
  • Interscope Capitol Labels Group
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista

  • Bad Bunny - GANADOR
  • Feid
  • Kapo
  • Karol G
  • Rauw Alejandro

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

  • Alexis & Fido
  • Baby Rasta & Gringo - GANADOR
  • J-King & Maximan
  • Jowell & Randy
  • Mambo Kingz

Canción “Latin Rhythm” del Año

  • Bad Bunny, DTMF - GANADOR
  • Bad Bunny, EOO
  • Bad Bunny, Nuevayol
  • Rauw Alejandro & Bad Bunny, Qué Pasaría…
  • Rauw Alejandro & Romeo Santos, Khe?

Latin Rhythm Airplay Sello Discográfico del Año

  • Interscope Capitol Labels Group
  • Rimas
  • Sony Music Latin - GANADOR
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Álbum “Latin Rhythm” del Año

  • Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos - GANADOR
  • FloyyMenor, El Comienzo
  • Karol G, Tropicoqueta
  • Omar Courtz, Primera Musa
  • Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

Latin Rhythm Albums Sello Discográfico del Año

  • Interscope Capitol Labels Group
  • Rimas - GANADOR
  • Sony Music Latin
  • United Masters
  • Universal Music Latin Entertainment

Compositor del Año

  • Armenta
  • Bad Bunny
  • Jorsshh
  • Netón Vega - GANADOR
  • Roberto “La Paciencia”

Editorial del Año

  • Downtown DMP Songs, BMI
  • Josa Publishing, B
  • Sony Latin Music Publishing, LLC, BMI
  • Street Mob Publishing, BMI - GANADORA
  • Warner-Tamerlane Publishing Corp, BMI

Corporación Editorial del Año

  • Downtown Music Publishing
  • Rimas Entertainment
  • Sony Music Publishing - GANADOR
  • Universal Music
  • Warner Chappell Music

Productor del Año

  • Ernesto “Neto” Fernández - GANADOR
  • JOP
  • MAG
  • Roberto “La Paciencia”
  • Tito Double P
Bad Bunny Premios Billboard
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
john-lennon-asesinojpg
Entretenimiento
El asesino de John Lennon revela por qué le disparó al famoso artista
October 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift revela por qué Ed Sheeran no fue invitado a su boda
Entretenimiento
Taylor Swift revela por qué Ed Sheeran no fue invitado a su boda
October 23, 2025
 · 
Tania Franco
BRITNEY-SPEARS-RELACION-JUSTIN-TIMBERLAKE.jpg
Entretenimiento
Justin Timberlake respalda a Britney Spears tras declaraciones de Kevin Federline
October 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Kevin Jonas se sincera sobre la etapa en que la iglesia le dio la espalda a su familia
Entretenimiento
Kevin Jonas se sincera sobre la etapa en que la iglesia le dio la espalda a su familia
October 23, 2025
 · 
Tania Franco
North West sorprende con su nueva apariencia y desata críticas en redes sociales
Entretenimiento
North West sorprende con su nueva apariencia y desata críticas en redes sociales
La hija de 12 años de Kim Kardashian y Kanye West volvió a ser tema viral y su madre no tardó en defenderla
October 23, 2025
 · 
Tania Franco
shakira-ed-sheeranjpeg
Entretenimiento
Shakira y Ed Sheeran protagonizan la nueva versión de “Hips Don’t Lie”
La artista colombiana celebró los aniversarios de sus discos “Pies Descalzos” y “Fijación Oral” con cuatro canciones de los dos álbumes
October 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
soda-stereo-conciertos-mexico.jpeg
Entretenimiento
Soda Stereo anuncia conciertos en México con voz de Cerati recreada digitalmente
La banda de rock argentina anunció su regreso con nueva gira
October 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
yo-soy-frankelda-guillermo-del-torojpeg
Entretenimiento
Guillermo del Toro pide a los mexicanos apoyar el estreno de Yo Soy Frankelda
El reconocido cineasta emitió una petición al público mexicano
October 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Kylie Jenner confirma la muerte de su perro Norman y comparte un emotivo mensaje
Entretenimiento
Kylie Jenner confirma la muerte de su perro Norman y comparte un emotivo mensaje
La empresaria compartió en Instagram una carta de despedida para su fiel compañero, el galgo italiano que la acompañó por casi 13 años
October 22, 2025
 · 
Tania Franco