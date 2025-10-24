Suscríbete
Entretenimiento

El asesino de John Lennon revela por qué le disparó al famoso artista

A 45 años del crimen, Mark David Chapman admitió haber matado a John Lennon

October 24, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
john-lennon-asesinojpg

El asesinato de John Lennon causó conmoción en el mundo de la música, convirtiéndose en una noticia de impacto mundial. A 45 años del día en el que Mark David Chapman le quitó la vida al artista con un revólver calibre 38, el sujeto reveló la razón que lo llevó a disparar.

El asesinato ocurrió frente al edificio Dakota en nueva York. Horas antes, el músico le había firmado un álbum a la persona que más tarde lo mataría. A su regreso del estudio de grabación, Chapman se acercó al músico y le disparó cinco veces por la espalda. Lennon alcanzó a correr unos pasos hacia el hall del edificio, donde el portero lo asistió. Por su parte, su esposa, Yoko Ono, pedía a gritos una ambulancia, pero a pesar de que fue trasladado de urgencia al Hospital Roosevelt, murió minutos más tarde.

El estadounidense de 70 años, quien permanece en prisión desde el 8 de diciembre de 1980, mismo día del crimen, habló ante una junta de libertad condicional y, según el New York Post, expresó, “esto fue para mí y solo para mí, desafortunadamente, y tuvo todo que ver con su popularidad. Mi crimen fue completamente egoísta”.

En aquel entonces, John tenía 40 años, cuando masculino le arrebató la vida. Uno de los comisionados lo cuestionó sobre la razón por la que la puso fin a la vida del músico británico. Ante esto, dijo, “para ser famoso, para ser algo que no era. Y entonces me di cuenta de que aquí hay un objetivo. No tengo que morir y puedo ser alguien. Había caído tan bajo. Esa mañana del 8, lo supe. No sé cómo, pero supe que ese día lo encontraría y lo mataría”.

Pese a que se disculpó con la familia del líder de The Beatles, la junta de libertad condicional concluyó que el hombre culpable del crimen, “carece de remordimiento genuino y empatía significativa”, por su crimen atroz, por lo cual le negó la libertad.

John Lennon
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
bad-bunny-premios-billboard.jpeg
Entretenimiento
Bad Bunny domina los Premios Billboard de la Música Latina 2025 al recibir 11 estatuillas
October 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift revela por qué Ed Sheeran no fue invitado a su boda
Entretenimiento
Taylor Swift revela por qué Ed Sheeran no fue invitado a su boda
October 23, 2025
 · 
Tania Franco
BRITNEY-SPEARS-RELACION-JUSTIN-TIMBERLAKE.jpg
Entretenimiento
Justin Timberlake respalda a Britney Spears tras declaraciones de Kevin Federline
October 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Kevin Jonas se sincera sobre la etapa en que la iglesia le dio la espalda a su familia
Entretenimiento
Kevin Jonas se sincera sobre la etapa en que la iglesia le dio la espalda a su familia
October 23, 2025
 · 
Tania Franco
North West sorprende con su nueva apariencia y desata críticas en redes sociales
Entretenimiento
North West sorprende con su nueva apariencia y desata críticas en redes sociales
La hija de 12 años de Kim Kardashian y Kanye West volvió a ser tema viral y su madre no tardó en defenderla
October 23, 2025
 · 
Tania Franco
shakira-ed-sheeranjpeg
Entretenimiento
Shakira y Ed Sheeran protagonizan la nueva versión de “Hips Don’t Lie”
La artista colombiana celebró los aniversarios de sus discos “Pies Descalzos” y “Fijación Oral” con cuatro canciones de los dos álbumes
October 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
soda-stereo-conciertos-mexico.jpeg
Entretenimiento
Soda Stereo anuncia conciertos en México con voz de Cerati recreada digitalmente
La banda de rock argentina anunció su regreso con nueva gira
October 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
yo-soy-frankelda-guillermo-del-torojpeg
Entretenimiento
Guillermo del Toro pide a los mexicanos apoyar el estreno de Yo Soy Frankelda
El reconocido cineasta emitió una petición al público mexicano
October 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Kylie Jenner confirma la muerte de su perro Norman y comparte un emotivo mensaje
Entretenimiento
Kylie Jenner confirma la muerte de su perro Norman y comparte un emotivo mensaje
La empresaria compartió en Instagram una carta de despedida para su fiel compañero, el galgo italiano que la acompañó por casi 13 años
October 22, 2025
 · 
Tania Franco