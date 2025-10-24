El asesino de John Lennon revela por qué le disparó al famoso artista

El asesinato de John Lennon causó conmoción en el mundo de la música, convirtiéndose en una noticia de impacto mundial. A 45 años del día en el que Mark David Chapman le quitó la vida al artista con un revólver calibre 38, el sujeto reveló la razón que lo llevó a disparar.

El asesinato ocurrió frente al edificio Dakota en nueva York. Horas antes, el músico le había firmado un álbum a la persona que más tarde lo mataría. A su regreso del estudio de grabación, Chapman se acercó al músico y le disparó cinco veces por la espalda. Lennon alcanzó a correr unos pasos hacia el hall del edificio, donde el portero lo asistió. Por su parte, su esposa, Yoko Ono, pedía a gritos una ambulancia, pero a pesar de que fue trasladado de urgencia al Hospital Roosevelt, murió minutos más tarde.

El estadounidense de 70 años, quien permanece en prisión desde el 8 de diciembre de 1980, mismo día del crimen, habló ante una junta de libertad condicional y, según el New York Post, expresó, “esto fue para mí y solo para mí, desafortunadamente, y tuvo todo que ver con su popularidad. Mi crimen fue completamente egoísta”.

En aquel entonces, John tenía 40 años, cuando masculino le arrebató la vida. Uno de los comisionados lo cuestionó sobre la razón por la que la puso fin a la vida del músico británico. Ante esto, dijo, “para ser famoso, para ser algo que no era. Y entonces me di cuenta de que aquí hay un objetivo. No tengo que morir y puedo ser alguien. Había caído tan bajo. Esa mañana del 8, lo supe. No sé cómo, pero supe que ese día lo encontraría y lo mataría”.

Pese a que se disculpó con la familia del líder de The Beatles, la junta de libertad condicional concluyó que el hombre culpable del crimen, “carece de remordimiento genuino y empatía significativa”, por su crimen atroz, por lo cual le negó la libertad.

