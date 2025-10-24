Taylor Swift revela por qué Ed Sheeran no fue invitado a su boda

Taylor Swift rompió el silencio sobre uno de los momentos más comentados entre sus fans: ¿por qué Ed Sheeran no fue invitado a su boda?

Todo comenzó cuando el intérprete de Perfect reveló en una entrevista reciente que no recibió invitación, ni un mensaje personal de Taylor para su futura boda. Cuando le preguntaron: “¿Cómo te enteraste del compromiso?, él respondió:

Instagram. Como todos los demás... Ed Sheeran.

Días después, durante una charla con Jimmy Fallon, la cantante decidió aclarar la situación y su respuesta se volvió viral.

Tengo una explicación perfecta. Oh, no. Él no tiene teléfono. Cuando estoy revisando a quién llamar o hacer FaceTime, me guío por mis últimos mensajes... y él simplemente no aparece. Para contactarlo tienes que enviarle un correo, y si quieres hacer FaceTime, tiene que buscar un iPad que le prestan como si fuera un niño. Taylor Swift.

Lejos de cualquier drama, Taylor dejó claro que sigue considerando a Sheeran uno de sus mejores amigos y que la confusión se debió a su peculiar estilo de vida desconectado de la tecnología.

El intercambio ha generado miles de comentarios en redes, donde los fans celebran la amistad entre ambos y la naturalidad con la que Taylor enfrentó la situación.

