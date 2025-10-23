Suscríbete
Entretenimiento

Soda Stereo anuncia conciertos en México con voz de Cerati recreada digitalmente

La banda de rock argentina anunció su regreso con nueva gira

October 23, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
soda-stereo-conciertos-mexico.jpeg

¡Se reencontrarán con su público mexicano! Soda Stereo anunció tres presentaciones en nuestro país en el marco de su nueva gira “Ecos”.

“No es un tributo ni un homenaje. No es una película, no hay invitados ni cantante nuevo”, así anunció la banda su nueva gira de conciertos en México, confirmando que visitará tres ciudades de la república con su nuevo tour “Soda Stereo Ecos”.

“Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario y con la misma energía de siempre”, se lee en las redes sociales de la agrupación que anunció conciertos en la CDMX, Guadalajara y Monterrey.

La gira integrará tecnología de punta para recrear la presencia de Cerati, líder y vocalista de una de las bandas más influyentes del rock en español. Su voz y el sonido de su guitarra se utilizarán a partir de registros grabados durante las últimas giras de Soda Stereo, sincronizándose de manera perfecta con la base rítmica en directo de Alberti y Bosio.

Los productores comentan que no se trata de un holograma tradicional ni de un avatar de IA, sino de una recreación inmersiva que busca ser fiel al sonido original.

Antes de aterrizar en México, Soda Stereo realizará una serie de presentaciones en Argentina y Chile, adelantando lo que será esta misteriosa gira que comenzará en la CDMX y terminará en Monterrey.

Soda Stereo se formó en Buenos Aires entre febrero y marzo de 1982, cuando Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti decidieron juntarse para crear rock en español. En 1997 anunciaron su separación tras una gira de despedida llamada “El último concierto”, en 2007 se reunieron para la gira “Me verás volver” que fue un éxito en varios países latinoamericanos.

Cerati sufrió un accidente cerebrovascular el 15 de mayo de 2010, tras un concierto en Caracas, Venezuela, durante la gira de su álbum “Fuerza Natural”, y falleció el 4 de septiembre de 2014 en Buenos Aires, tras 1571 días en coma.

Las fechas son:

14 de abril en el Palacio de los Deportes, CDMX
18 de abril en el Auditorio Telmex, Guadalajara
21 de abril en el Auditorio Banamex, Monterrey

La venta de boletos se llevará a cabo mediante Ticketmaster, con una preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex el próximo 27 de octubre. La venta al público general se llevará a cabo el martes 28 de octubre.

Soda Stereo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Kylie Jenner confirma la muerte de su perro Norman y comparte un emotivo mensaje
Entretenimiento
Kylie Jenner confirma la muerte de su perro Norman y comparte un emotivo mensaje
October 22, 2025
 · 
Tania Franco
Rosalía y su campaña de marketing para LUX
Entretenimiento
La brillante campaña de Rosalía que promueve la compra del álbum físico
October 22, 2025
 · 
Tania Franco
yolanda-andrade-montserrat-oliver.jpeg
Entretenimiento
Yolanda Andrade regresa a la televisión; así fue su reaparición
October 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-10-22 at 9.01.15 PM.jpeg
Entretenimiento
Así fue la boda de Alana Hadid, hermana de Gigi y Bella
October 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Joe Jonas habla de su divorcio con Sophie Turner
Entretenimiento
Joe Jonas habla por primera vez de su divorcio con Sophie Turner
El integrante de los Jonas Brothers habló por primera vez sobre su separación con la actriz de Game of Thrones
October 22, 2025
 · 
Tania Franco
stella-banderas-.jpeg
Entretenimiento
Los detalles del vestido de novia de Stella Banderas, hija de Antonio Banderas
El vestido que eligió Stella rinde homenaje a sus raíces: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”, dijo
October 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandro-sanz-ivet.playa.jpg
Entretenimiento
Ellos son los artistas que se suman a las presentaciones de los Latin Grammy
Los Latin GRAMMYs® se transmitirán el jueves, 13 de noviembre, desde el MGM Grand Garden Arenade Las Vegas
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
apple-chris-martin-gyneth-paltrow.jpeg
Entretenimiento
Apple, la hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow lanza su primera canción
Apple sorprendió con su voz en su debut en el escenario
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Lanzan video inédito de Juan Gabriel
Entretenimiento
Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes se proyectará en Zócalo de la CDMX
Netflix anunció que este 8 de noviembre exhibirán de forma gratuita el concierto del Divo de Juárez a las 20:00 horas
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez