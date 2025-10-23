Soda Stereo anuncia conciertos en México con voz de Cerati recreada digitalmente

¡Se reencontrarán con su público mexicano! Soda Stereo anunció tres presentaciones en nuestro país en el marco de su nueva gira “Ecos”.

“No es un tributo ni un homenaje. No es una película, no hay invitados ni cantante nuevo”, así anunció la banda su nueva gira de conciertos en México, confirmando que visitará tres ciudades de la república con su nuevo tour “Soda Stereo Ecos”.

“Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario y con la misma energía de siempre”, se lee en las redes sociales de la agrupación que anunció conciertos en la CDMX, Guadalajara y Monterrey.

La gira integrará tecnología de punta para recrear la presencia de Cerati, líder y vocalista de una de las bandas más influyentes del rock en español. Su voz y el sonido de su guitarra se utilizarán a partir de registros grabados durante las últimas giras de Soda Stereo, sincronizándose de manera perfecta con la base rítmica en directo de Alberti y Bosio.

Los productores comentan que no se trata de un holograma tradicional ni de un avatar de IA, sino de una recreación inmersiva que busca ser fiel al sonido original.

Antes de aterrizar en México, Soda Stereo realizará una serie de presentaciones en Argentina y Chile, adelantando lo que será esta misteriosa gira que comenzará en la CDMX y terminará en Monterrey.

Soda Stereo se formó en Buenos Aires entre febrero y marzo de 1982, cuando Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti decidieron juntarse para crear rock en español. En 1997 anunciaron su separación tras una gira de despedida llamada “El último concierto”, en 2007 se reunieron para la gira “Me verás volver” que fue un éxito en varios países latinoamericanos.

Cerati sufrió un accidente cerebrovascular el 15 de mayo de 2010, tras un concierto en Caracas, Venezuela, durante la gira de su álbum “Fuerza Natural”, y falleció el 4 de septiembre de 2014 en Buenos Aires, tras 1571 días en coma.

Las fechas son:

14 de abril en el Palacio de los Deportes, CDMX

18 de abril en el Auditorio Telmex, Guadalajara

21 de abril en el Auditorio Banamex, Monterrey

La venta de boletos se llevará a cabo mediante Ticketmaster, con una preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex el próximo 27 de octubre. La venta al público general se llevará a cabo el martes 28 de octubre.