North West sorprende con su nueva apariencia y desata críticas en redes sociales

North West volvió a acaparar la atención en redes sociales después de que circularan imágenes donde luce tatuajes falsos en la cara y trenzas azules, un look que rápidamente se volvió viral. A sus 12 años, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West demuestra que no teme experimentar con su imagen ni expresar su personalidad única.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios celebraron su creatividad, otros criticaron el estilo de la pequeña. Ante esto, Kim Kardashian decidió pronunciarse durante una reciente entrevista, dejando claro que no permitirá que los juicios del público limiten a su hija.

A pesar de las críticas, no voy a detener el sentido creativo de North. Ella es muy madura y tiene claro lo que le gusta. Me dice: ‘Mamá, vi esto y no me importa si no les gusta mi pelo azul’. Es una niña muy segura de sí misma. Kim Kardashian.

La empresaria subrayó que su hija no solo es creativa, sino también fuerte y confiada: cualidades que, asegura, la ayudarán a crecer en un entorno tan expuesto como el que rodea a su familia.

