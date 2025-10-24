Laura Pausini recibió el Premio Billboard de la Música Latina 2025

Laura Pausini vivió una semana llena de momentos memorables durante la Semana Billboard de la Música Latina 2025. Anoche, fue honrada con el Premio Billboard Ícono durante la ceremonia de Premios Billboard de la Música Latina 2025, convirténdola en la primera artista italiana en recibirlo. El premio le fue presentado por el artista internacional Ozuna, en reconocimiento a su admirada trayectoria de más de 30 años y su influencia en la música internacional.

Al recibir el premio, Laura ofreció un emotivo discurso en el que reflexionó sobre su trayectoria, sus fans y su identidad como italiana y, al mismo tiempo, latina de corazón.

BILLBOARD LATIN MUSIC AWARDS -- PREMIOS BILLBOARD DE LA MÚSICA LATINA 2025 -- “Awards Show” -- Pictured: (l-r) Ozuna, Laura Pausini in Miami, FL on October 23, 2025 -- (Photo by: Alexander Tamargo/Telemundo) Telemundo/Alexander Tamargo/Telemundo

“Estar aquí después de 32 años de carrera es un privilegio. Este reconocimiento no es solo mío, es nuestro,” expresó, dedicando el premio a su familia, a su equipo, a los compositores y a todos los que la han acompañado en este camino.

Además de ser una de las artistas homenajeadas, Laura, vistiendo la última creación del recientemente fallecido diseñador Giorgio Armani, concebida especialmente para ella, interpretó por primera vez en televisión hispana su nuevo sencillo, “Mi historia entre tus dedos”, que formará parte de su esperado álbum Yo Canto 2, previsto para 2026. Su impactante presentación conectó a la artista con la audiencia presente en el James L. Knight Center de Miami y con millones de televidentes en Estados Unidos.

La artista decidió embarcar este viaje con“Mi historia entre tus dedos”, una canción icónica de los años 90, tanto en italiano como en español, y más tarde en portugués (2001), que sirve como puente para unir los dos discos.

Con este lanzamiento, Laura Pausini regresará a los escenarios con su undécima gira mundial, Yo Canto World Tour 2026/2027, que comenzará en marzo de 2026, apenas un año después de su última gira internacional. Por primera vez, la apertura será fuera de Italia: el 27 de marzo en Pamplona, España, con fechas en Valencia, Madrid y Barcelona. Luego continuará por Latinoamérica, con presentaciones en Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana y Puerto Rico. Posteriormente, llegará a Estados Unidos con conciertos en Miami, Orlando, Dallas, Los Ángeles, San José, Chicago, Toronto y Nueva York. En otoño será el turno de Italia y las principales ciudades de Europa. En febrero de 2027, la gira llegará a Brasil y regresará a casa con un gran espectáculo en estadios, seguido de una nueva serie de conciertos en invierno por Italia y Europa hasta finales de año.

Laura, con más de 6 mil millones de reproducciones en todas sus plataformas digitales, se ha consolidado como una verdadera leyenda de la música internacional. Es la única artista italiana en haber ingresado al Hot 100 de Billboard con su éxito “Se Fue” y la primera no hispanohablante en recibir el Premio Persona del Año 2023 de la Academia Latina de la Grabación. Su extraordinaria trayectoria incluye cuatro Latin Grammy, un Globo de Oro, nominaciones al Emmy y al Óscar, así como hitos históricos en escenarios emblemáticos como el Estadio San Siro y el Circo Massimo.

