Johnny Depp regresará a Hollywood con “Un cuento de Navidad”

Johnny Depp vuelve al cine a una de las grandes producciones de Hollywood con “Ebenezer: Un cuento de Navidad”, que prepara Paramount Pictures.

El actor se encuentra en negociaciones para asumir el papel protagónico, mientras que el director Ti West, reconocido por sus películas de terror como Pearl y MaXXXine, será el encargado de dirigir el proyecto.

El guion corre a cargo de Nathaniel Halpern, creador de series como Tales from the Loop y Legion, y contará con la participación de la actriz Andrea Riseborough, nominada al Oscar por su papel en To Leslie, quien acompañará a Depp en el elenco principal.

La producción estará a cargo de Emma Watts, una de las productoras más influyentes de la industria cinematográfica, con una amplia trayectoria en estudios como 20th Century Fox y Paramount.

El estreno de la cinta está programado para el 13 de noviembre de 2026, con el objetivo de llegar a los cines poco antes de la temporada navideña.

La historia de “Un cuento de Navidad”, publicada por primera vez en 1843, ha sido adaptada en innumerables ocasiones tanto en cine como en televisión, pero esta nueva versión promete ofrecer un enfoque distinto. De acuerdo con Deadline, la película será “una emocionante historia de fantasmas ambientada en el Londres victoriano”, en la que el personaje de Ebenezer Scrooge deberá enfrentarse a los espectros de su pasado, presente y futuro para tener una segunda oportunidad en la vida.

La dirección de Ti West sugiere que la película adoptará un tono más sombrío y gótico que las versiones tradicionales del cuento.