Justin Timberlake respalda a Britney Spears tras declaraciones de Kevin Federline

Tras dos décadas de su romance, el cantante Justin Timberlake se puso del lado de Britney Spears, según reveló una fuente a la revista Star.

Justin expresó su desagrado ante los ataques de Kevin Federline, ex y padre de los hijos de Britney, quien se ha lanzado contra la artista en su libro de memorias.

El intérprete, “considera despreciable que Kevin la está atacando con todos esos terribles insultos y revelaciones vulgares sobre el tiempo que pasaron juntos, justo cuando ella está en su punto más bajo”.

El actor y músico dijo que, “verla sufrir lo entristece y tiene claro que lo último que ella necesita ahora es ser atacada por su ex”.

Aunque no existe una relación cercana entre ellos, la fuente señaló que Justin aún siente un cariño especial y una gran compasión por Britney. Recordemos que Timberlake y Spears mantuvieron un noviazgo entre 1999 y 2002, cuando ambos despuntaban como íconos del pop.

“Justin siempre ha pensado que Kevin es un aprovechado y un idio.., y este libro que ha escrito no hace más que confirmarlo”, añadió la fuente.