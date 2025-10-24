Suscríbete
Entretenimiento

Justin Timberlake respalda a Britney Spears tras declaraciones de Kevin Federline

A pesar de las diferencias que tuvieron en el pasado, el cantante siente empatía por la “princesa del pop”, reveló una fuente

October 23, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
BRITNEY-SPEARS-RELACION-JUSTIN-TIMBERLAKE.jpg

La relación entre Britney Spears y Justin Timberlake fue una montaña rusa de emociones

GETTY IMAGES

Tras dos décadas de su romance, el cantante Justin Timberlake se puso del lado de Britney Spears, según reveló una fuente a la revista Star.

Justin expresó su desagrado ante los ataques de Kevin Federline, ex y padre de los hijos de Britney, quien se ha lanzado contra la artista en su libro de memorias.

El intérprete, “considera despreciable que Kevin la está atacando con todos esos terribles insultos y revelaciones vulgares sobre el tiempo que pasaron juntos, justo cuando ella está en su punto más bajo”.

El actor y músico dijo que, “verla sufrir lo entristece y tiene claro que lo último que ella necesita ahora es ser atacada por su ex”.

Aunque no existe una relación cercana entre ellos, la fuente señaló que Justin aún siente un cariño especial y una gran compasión por Britney. Recordemos que Timberlake y Spears mantuvieron un noviazgo entre 1999 y 2002, cuando ambos despuntaban como íconos del pop.

“Justin siempre ha pensado que Kevin es un aprovechado y un idio.., y este libro que ha escrito no hace más que confirmarlo”, añadió la fuente.

Justin Timberlake Britney Spears Kevin Federline
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Kylie Jenner confirma la muerte de su perro Norman y comparte un emotivo mensaje
Entretenimiento
Kylie Jenner confirma la muerte de su perro Norman y comparte un emotivo mensaje
October 22, 2025
 · 
Tania Franco
Rosalía y su campaña de marketing para LUX
Entretenimiento
La brillante campaña de Rosalía que promueve la compra del álbum físico
October 22, 2025
 · 
Tania Franco
yolanda-andrade-montserrat-oliver.jpeg
Entretenimiento
Yolanda Andrade regresa a la televisión; así fue su reaparición
October 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-10-22 at 9.01.15 PM.jpeg
Entretenimiento
Así fue la boda de Alana Hadid, hermana de Gigi y Bella
October 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Joe Jonas habla de su divorcio con Sophie Turner
Entretenimiento
Joe Jonas habla por primera vez de su divorcio con Sophie Turner
El integrante de los Jonas Brothers habló por primera vez sobre su separación con la actriz de Game of Thrones
October 22, 2025
 · 
Tania Franco
stella-banderas-.jpeg
Entretenimiento
Los detalles del vestido de novia de Stella Banderas, hija de Antonio Banderas
El vestido que eligió Stella rinde homenaje a sus raíces: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”, dijo
October 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandro-sanz-ivet.playa.jpg
Entretenimiento
Ellos son los artistas que se suman a las presentaciones de los Latin Grammy
Los Latin GRAMMYs® se transmitirán el jueves, 13 de noviembre, desde el MGM Grand Garden Arenade Las Vegas
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
apple-chris-martin-gyneth-paltrow.jpeg
Entretenimiento
Apple, la hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow lanza su primera canción
Apple sorprendió con su voz en su debut en el escenario
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Lanzan video inédito de Juan Gabriel
Entretenimiento
Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes se proyectará en Zócalo de la CDMX
Netflix anunció que este 8 de noviembre exhibirán de forma gratuita el concierto del Divo de Juárez a las 20:00 horas
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez