Suscríbete
Entretenimiento

Kevin Jonas se sincera sobre la etapa en que la iglesia le dio la espalda a su familia

El músico recordó uno de los momentos más difíciles en los inicios de los Jonas Brothers

October 23, 2025 • 
Tania Franco
Kevin Jonas se sincera sobre la etapa en que la iglesia le dio la espalda a su familia

Amy Sussman/Getty Images for Live Nation

Kevin Jonas abrió su corazón al hablar sobre una de las etapas más complejas que vivió junto a su familia, cuando la iglesia —de la que sus padres formaban parte como líderes— les dio la espalda en los inicios de los Jonas Brothers.

En los primeros años de su carrera, el trío de hermanos enfrentó críticas de su iglesia local por dejar atrás la música cristiana para dedicarse al pop. Esa decisión provocó tensión dentro de su comunidad religiosa, marcando un antes y un después para toda la familia Jonas.

Años después, Kevin ha encontrado una manera más personal y madura de relacionarse con la espiritualidad. En una reciente entrevista, compartió cómo ha aprendido a vivir su fe de forma más libre y consciente:

Aún tengo una relación con Dios y con la iglesia, es importante para mí. Es como crecí, pero se ha vuelto algo más que eso. Es una relación que tengo y que quiero seguir construyendo. Hoy entiendo que no todo es blanco o negro; hay mucho más gris que claridad.
Kevin Jonas.

Con esta reflexión, el mayor de los Jonas Brothers muestra una visión más equilibrada y humana, enfocada en el crecimiento y la autenticidad, lejos de los extremos que marcaron su pasado.

Kevin Jonas Brothers
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Kylie Jenner confirma la muerte de su perro Norman y comparte un emotivo mensaje
Entretenimiento
Kylie Jenner confirma la muerte de su perro Norman y comparte un emotivo mensaje
October 22, 2025
 · 
Tania Franco
Rosalía y su campaña de marketing para LUX
Entretenimiento
La brillante campaña de Rosalía que promueve la compra del álbum físico
October 22, 2025
 · 
Tania Franco
yolanda-andrade-montserrat-oliver.jpeg
Entretenimiento
Yolanda Andrade regresa a la televisión; así fue su reaparición
October 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-10-22 at 9.01.15 PM.jpeg
Entretenimiento
Así fue la boda de Alana Hadid, hermana de Gigi y Bella
October 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Joe Jonas habla de su divorcio con Sophie Turner
Entretenimiento
Joe Jonas habla por primera vez de su divorcio con Sophie Turner
El integrante de los Jonas Brothers habló por primera vez sobre su separación con la actriz de Game of Thrones
October 22, 2025
 · 
Tania Franco
stella-banderas-.jpeg
Entretenimiento
Los detalles del vestido de novia de Stella Banderas, hija de Antonio Banderas
El vestido que eligió Stella rinde homenaje a sus raíces: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”, dijo
October 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandro-sanz-ivet.playa.jpg
Entretenimiento
Ellos son los artistas que se suman a las presentaciones de los Latin Grammy
Los Latin GRAMMYs® se transmitirán el jueves, 13 de noviembre, desde el MGM Grand Garden Arenade Las Vegas
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
apple-chris-martin-gyneth-paltrow.jpeg
Entretenimiento
Apple, la hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow lanza su primera canción
Apple sorprendió con su voz en su debut en el escenario
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Lanzan video inédito de Juan Gabriel
Entretenimiento
Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes se proyectará en Zócalo de la CDMX
Netflix anunció que este 8 de noviembre exhibirán de forma gratuita el concierto del Divo de Juárez a las 20:00 horas
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez