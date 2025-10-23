Shakira y Ed Sheeran protagonizan la nueva versión de “Hips Don’t Lie”

Shakira unió su talento con el artista británico y con Beéle para lanzar temas inéditos en la plataforma de streaming musical Spotify.

Hace unos días, Shakira confirmó su participación en Spotify Anniversaries, un proyecto especial de la plataforma de streaming musical que celebra la trayectoria de los artistas más importantes de la industria con una sesión en vivo en la que reinterpretan algunos de sus temas más destacados.

Shakira eligió interpretar una selección de temas con los que celebra aniversarios clave en su carrera. Por un lado, los 30 años de Pies Descalzos, el álbum que le permitió a su carrera despegar y alcanzar la proyección internacional. Por otra parte, la cantante decidió celebrar el 20 aniversario de la publicación de Oral Fixation, uno de los más ambiciosos de su carrera.

La colombiana sorprendió con la nueva versión de Hips Don’t Lie junto a invitados como Ed Sheeran y Beéle. En el clip que compartió en redes sociales se muestra a la cantante interpretando el tema a dúo con Sheeran, mientras el británico toca la guitarra acústica.

En total son cinco canciones elegidas por la cantante para este lanzamiento especial, siendo las elegidas Antología y Pies Descalzos, Sueños Blancos por su LP Pies Descalzos, mientras que de Fijación Oral, Shakira eligió reinterpretar Día de Enero y La Pared del primer volumen y la citada Hips Don’t Lie del segundo.