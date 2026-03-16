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“Una batalla tras otra” fue la película ganadora de los Premios Oscar 2026 con 6 estatuillas

Durante la ceremonia de la 98 edición de los premios en Los Ángeles, la cinta dirigida por Paul Thomas Anderson obtuvo 6 estatuillas, convirtiéndose en la producción más premiada de la noche

Marzo 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

La cinta arrasó en los Premios Oscar en las categorías, “Mejor Película”, “Mejor Director (Paul Thomas Anderson), “Mejor Guion Adaptado”, “Mejor Actor de Reparto para Sean Penn”, “Mejor Montaje”, y “Mejor Casting”, categoría estrenada en esta edición.

En su discurso al recibir los premios, el director Paul Thomas Anderson, habló principalmente sobre el futuro y las nuevas generaciones. Uno de los momentos más comentados fue cuando explicó por qué escribió la película. El director dijo que la historia estaba dedicado a sus hijos y al mundo que heredarán, “escribí esta película para mis hijos, para pedir perdón por el desorden que dejamos en el mundo que les estamos entregando”, luego añadió un mensaje de esperanza sobre las nuevas generaciones, “con la esperanza de que ellos sean la generación que nos traiga algo de sentido común y decencia”.

También, habló sobre la sensación de ganar su primer Oscar después de muchos años de nominaciones y mencionó que incluso al recibir el premio todavía existe cierta duda personal, “siempre habrá una duda en tu corazón sobre si lo mereces”.

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Getty

La historia sigue a un ex revolucionario que intenta reconstruir su vida mientras protege a su hija adolescente, en medio de conflictos políticos, migración y tensiones sociales. La trama combina drama, sátira política y acción mientras los personajes enfrentan las consecuencias de su pasado y de las luchas ideológicas en Estados Unidos.

El filme está protagonizado por Leonardo DiCaprio, acompañado por un elenco que incluye a Sean Penn, entre otros actores.

La película se puede ver en streaming en la plataforma HBO Max, donde llegó al catálogo después de su estreno en cines.

Premios Oscar
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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