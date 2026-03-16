La razón por la que Michael B. Jordan celebró su primer Oscar con hamburguesas

Tras una noche histórica en los Premios Oscar 2026, Michael B. Jordan celebró su triunfo de una forma inesperada: con hamburguesas en In-N-Out.

El actor, quien se llevó su primer Oscar, por la categoría de Mejor Actor por Sinners, fue captado en una sucursal de la popular cadena californiana poco después de la ceremonia, aún con su estatuilla en la mano. El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde fans celebraron la espontaneidad del actor.

Una curiosa tradición

Aunque no es una tradición oficial de los Premios de la Academia, en Hollywood se ha vuelto una costumbre entre celebridades pasar por In-N-Out después de los Oscar, especialmente tras las after parties que se celebran en Los Ángeles.

Con su visita, Michael B. Jordan se suma a la lista de estrellas que han celebrado la gran noche del cine con hamburguesas, demostrando que incluso después de ganar un Oscar, a veces la mejor forma de festejar es con algo simple.