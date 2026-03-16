De qué trata la película Sinners por la que Michael B.Jordan ganó en los Oscar 2026

El actor fue ovacionado de pie cuando fue anunciado como ganador del Oscar a Mejor Actor y recibió el premio de manos del actor Adrien Brody. Durante su discurso al recibir el galardón, Michael B.Jordan rindió homenaje a las figuras afroamericanas que abrieron camino en la industria cinematográfica antes que él. Visiblemente emocionado, Jordan recordó que su triunfo es parte de una historia colectiva dentro de Hollywood. “Estoy aquí gracias a quienes vinieron antes”, señaló al mencionar a leyendas del cine como Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith y también a Halle Berry, “gigantes” que inspiraron su carrera.

También agradeció a Dios y a su familia, reconoció a su director Ryan Coogler, con quien ha trabajado en varias películas, dijo que estaba “honrado de llamarlo colaborador y amigo”, además, agradeció al elenco y al equipo de la película Sinners.

“God is good, estoy aquí por las personas que vinieron antes que yo. Gracias por apostar por mí”, expresó.

Con esta victoria, el actor se convirtió en el sexto afroamericano en ganar el Oscar a Mejor Actor, marcando un nuevo capítulo en la historia de la representación dentro de la Academia. Además de ser el primer actor en ganar el Oscar por interpretar gemelos en una misma película.

Jordan fue reconocido por su interpretación doble en Sinners, donde da vida a los hermanos gemelos Elijah “Smoke” y Elias “Stack” Moore, dos personajes veteranos de guerra que buscan empezar una nueva vida con su negocio musical, pero terminan enfrentándose a la amenaza sobrenatural.

¿De qué trata la cinta Sinners?

Dirigida por Ryan Coogler, es un filme que mezcla drama histórico, crimen y horror sobrenatural. La historia se desarrolla en 1932, en el sur de Estados Unidos, durante la era de la segregación racial. La trama sigue a dos hermanos gemelos que regresan a su ciudad natal en el Delta del Mississippi después de haber estado involucrados en actividades criminales en Chicago, con la intención de abrir un club nocturno después de la guerra. Sin embargo, su plan se ve amenazado por una presencia sobrenatural que comienza a acechar a la comunidad. Tras su paso en cines, está disponible en la plataforma de streaming HBO Max.