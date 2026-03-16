Revista
Entretenimiento

De qué trata la película Sinners por la que Michael B.Jordan ganó en los Oscar 2026

El actor protagonizó uno de los momentos más emotivos de la 98 edición de los Premios Oscar 2026 al ganar a Mejor Actor por su papel en la cinta Sinners

Marzo 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
michael-b-jordan-premios-oscar.jpeg

Getty Images

El actor fue ovacionado de pie cuando fue anunciado como ganador del Oscar a Mejor Actor y recibió el premio de manos del actor Adrien Brody. Durante su discurso al recibir el galardón, Michael B.Jordan rindió homenaje a las figuras afroamericanas que abrieron camino en la industria cinematográfica antes que él. Visiblemente emocionado, Jordan recordó que su triunfo es parte de una historia colectiva dentro de Hollywood. “Estoy aquí gracias a quienes vinieron antes”, señaló al mencionar a leyendas del cine como Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith y también a Halle Berry, “gigantes” que inspiraron su carrera.

También agradeció a Dios y a su familia, reconoció a su director Ryan Coogler, con quien ha trabajado en varias películas, dijo que estaba “honrado de llamarlo colaborador y amigo”, además, agradeció al elenco y al equipo de la película Sinners.

“God is good, estoy aquí por las personas que vinieron antes que yo. Gracias por apostar por mí”, expresó.

Con esta victoria, el actor se convirtió en el sexto afroamericano en ganar el Oscar a Mejor Actor, marcando un nuevo capítulo en la historia de la representación dentro de la Academia. Además de ser el primer actor en ganar el Oscar por interpretar gemelos en una misma película.

Jordan fue reconocido por su interpretación doble en Sinners, donde da vida a los hermanos gemelos Elijah “Smoke” y Elias “Stack” Moore, dos personajes veteranos de guerra que buscan empezar una nueva vida con su negocio musical, pero terminan enfrentándose a la amenaza sobrenatural.

¿De qué trata la cinta Sinners?

Dirigida por Ryan Coogler, es un filme que mezcla drama histórico, crimen y horror sobrenatural. La historia se desarrolla en 1932, en el sur de Estados Unidos, durante la era de la segregación racial. La trama sigue a dos hermanos gemelos que regresan a su ciudad natal en el Delta del Mississippi después de haber estado involucrados en actividades criminales en Chicago, con la intención de abrir un club nocturno después de la guerra. Sin embargo, su plan se ve amenazado por una presencia sobrenatural que comienza a acechar a la comunidad. Tras su paso en cines, está disponible en la plataforma de streaming HBO Max.

Michael B. Jordan Premios Oscar
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
premios-oscar.jpeg
Entretenimiento
El verdadero nombre de los Premios Oscar y el significado del diseño
Marzo 15, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
eiza-gonzalez.jpeg
Entretenimiento
Eiza González deslumbra en el SXSW con un look elegante
Marzo 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
hijos-de-emmanuel.jpeg
Entretenimiento
Emmanuel celebra sus 50 años de trayectoria artística con una emotiva misa
Marzo 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
jose-angel-bichir.jpeg
Entretenimiento
Familia de José Ángel Bichir revela cómo se encuentra el actor tras sufrir accidente
Marzo 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
" href="https://www.caras.com.mx/entretenimiento/adrian-grenier-revela-la-razon-de-por-que-no-regresara-como-nate-en-the-devil-wears-prada-2" > Adrian Grenier revela la razón de por qué no regresará como Nate en "The Devil Wears Prada 2"
Entretenimiento
Adrian Grenier revela la razón de por qué no regresará como Nate en “The Devil Wears Prada 2"
El actor explicó que fue una decepción no recibir la llamada para la secuela y cree que el rechazo de algunos fans hacia su personaje pudo influir en la decisión
Marzo 14, 2026
 · 
Tania Franco
guillermo-del-toro-mejores-peliculas
Entretenimiento
¿Por qué Guillermo del Toro quedó fuera de los Oscars 2026?
Analizamos quién decide las nominaciones a los Óscar y las razones que podrían estar detrás de la ausencia del cineasta
Enero 22, 2026
 · 
Tania Franco
Anne Hathaway y Adrian Grenier - El diablo viste a la moda
Entretenimiento
¿Nate era el verdadero villano en El diablo viste a la moda? Esto dijo Anne Hathaway
La actriz respondió a la teoría viral que acusa al personaje de Adrian Grenier de ser el verdadero antagonista de la historia
Septiembre 09, 2025
 · 
Tania Franco
JAIME.CAMIL.BY.ALONSO.ISABELLA.MURILLO.2026.13.jpg
Entretenimiento
EN PORTADA Jaime Camil rompe el silencio sobre la época “difícil” de su carrera
El actor regresa a México para hacer teatro musical y, a corazón abierto, nos habla de su familia, de cuando se le subió la fama, la compleja relación con su padre y la salud mental masculina
Marzo 11, 2026
 · 
Lucía Alarcón de Zamacona