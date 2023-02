Yadhira Carrillo envía contundente mensaje a Lety Calderón

A propósito de la nueva canción de Shakira, Lety Calderón sorprendió con un polémico tweet en referencia a su ex Juan Collado.

Lety Calderón mostró su apoyo a Shakira después de que lanzara su nueva canción contra Piqué y Clara Chía. La actriz escribió un polémico tweet, en el que le dio la bienvenida al "Club de Mujeres Engañadas" y Yadhira Carrillo reaccionó. "Más allá de si la canción de Shakira suena a burla o es himno para muchas, lo que me impresiona es cuántas mujeres levantaron la mano. Como diría mi amiga Laura León: Bienvenida al club de mujeres engañadas", dijo Lety. Ante la publicación, Yadhira Carrillo rompió el silencio y desmintió que Juan Collado haya sido infiel. Asimismo, dijo que no ha escuchado el nuevo hit de la colombiana. "He escuchado, pero no estoy enterada de nada. Yo solo escucho que de unas canciones, ¿no?". "Cuando Juan y yo empezamos a andar, Juan tenía ocho meses de haber terminado con Leticia Calderón y él ya vivía en una casa completamente separada, ya había tenido novias, como Edith Serrano, después de ella fui yo y fue cuando nos conocimos Juan y yo", precisó Yadhira desmintiendo que haya sido la tercera en discordia en la relación. Yadhira aseguró que es mentira que Juan Collado, le haya sido infiel a Lety Calderón con ella. "Empezamos una relación increíble y hermosa. Yo creo que también es mucho chisme que necesitan estar hablando de algo, me da mucha risa eso. Es una mentira absoluta que Juan Collado andaba con Leticia Calderón cuando empezó conmigo".