Santiago Creel habla por primera vez de Constanza, la hija que tuvo con Edith González

Tras la muerte de la actriz Edith González, quien desafortunadamente perdió la lucha contra el cáncer de ovario, su hija, Constanza Creel quedó bajo la custodia de su padre, el diputado Santiago Creel, con quien al parecer la joven mantiene una excelente relación, pues es común verlos juntos en diferentes eventos.

Por ejemplo, Constanza acompañó al diputado a la toma de protesta como Presidente del Congreso de la Unión en San Lázaro. La familia entera se reunió para apoyar al político en este importante evento, donde además de la presencia de la hija de Edith, estuvieron presentes, la esposa de Santiago, Paulina Velasco, y sus tres hijas, Paulina, Miranda y María. Además, estuvo presente su primogénito, Santiago, quien acudió con su esposa Eugenia y su hijo. La única ausente en el evento fue su hija Beatriz, quien no se dejó ver en las postales que Santiago compartió.

Esto dijo Santiago Creel sobre su hija Constanza Creel 2023

A pesar de que Constanza ha decidido mantener un bajo perfil, en las postales que comparte su papá se nota lo feliz que es en compañía de los suyos, dispuesta a estar junto a ellos en los momentos más especiales de la trayectoria de su padre, dejando en claro lo buena que es su relación.

Ahora el político acudió al homenaje póstumo del actor Ignacio López Tarso y le preguntaron por Constanza, quien tiene 18 años. Esto fue lo que Santiago Creel dijo de su hija en pleno 2023: “Constanza está muy bien. Temas personales no los toco”.

Santiago, quien destapó que quiere ir por la presidencia de México, mencionó que ni Constanza ni otro miembro de su familia ha estado involucrado en este proceso. “En mi campaña no se ha hecho presente [Constanza]. Aún no se ha hecho presente mi familia porque aún no me inscribo”. Después añadió que no daría más detalles personales, “no voy a responder ninguna pregunta de carácter personal, soy un hombre público; mi trabajo es la política”.

Mientras Santiago estaba dedicado a la política, Edith González decidió mantener en discreción su embarazo hasta que el 17 de agosto de 2004 nació Constanza, y la actriz seguía sin revelar información sobre el padre de su hija, hasta que pasaron 4 años para que Santiago le diera su apellido a su hija. Hasta la fecha no se sabe exactamente en qué momento Santiago y Edith González decidieron darle fin a su relación, ambos se hicieron cargo de Constanza por separado, hasta que nuevamente encontraron el amor, él se casó nuevamente y tuvo más hijos, mientras que Edith estuvo junto a Lorenzo Lazo, hasta el último día de su vida. Tras la muerte de la actriz, Constanza vive con su padre.