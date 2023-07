Así inició el romance entre Lucero y Michel Kuri, ahora ex pareja

La cantante y actriz Lucero dio a conocer mediante un comunicado en sus redes sociales que terminó su relación con el empresario Michel Kuri. “De común acuerdo, en paz y de la mano hemos tomado esta difícil decisión, que deseamos sea temporal, por el bien del gran amor que nos tenemos”, expresaron. Duraron 10 años y no tenían planes de matrimonio, pero estar juntos una década claramente equivale a haber formado un vínculo especial con la familia de cada uno.

Así inició la relación de Lucero y Michel Kuri

De acuerdo con Infobae, Kury y Lucero se conocieron por una amiga en común; en aquel entonces ella tenía 42 y él 54 (se llevan 12 años). Comenzaron a salir y poco a poco se encendía la llama del amor. Este vínculo se dio después de que la cantante estuvo 14 años casada con Mijares. Desde el 2011, Lucero y Michel Kuri mantenían una relación de noviazgo sin planes de llevarlo al siguiente nivel: “somos novios eternos. Nuestro compromiso es del alma y el corazón”.

Así se llevaban los hijos de Lucero con Michel Kuri

En 2019 Mijares confesó que le daba gusto que los hijos de Lucero convivieran con su novio Michel Kuri. “Yo creo que es algo muy natural cuando se separan las parejas. Les hemos enseñado a nuestros hijos a que disfruten de la vida y que la vean como es. Si uno tiene pareja, pues está bien, lo vivirán los niños o no, ellos deciden”. “Tanto [Lucero] como yo no les imponemos qué hacer y qué no hacer. Han ido creciendo en este sistema, el sistema de que si ella tiene pareja o yo a veces, los niños ya están en edad de entender perfectamente todo”.

Lucero dijo en su momento que no tenía planes de irse a vivir con el empresario, aunque no descartó la idea de hacerlo una vez que sus hijos emprendan su propio camino. “No sé si algún día mi novio y yo vivamos juntos o lo decidamos, porque ya no están los chavos o ellos se fueron a hacer sus vidas, pero estamos felices así y tenemos una relación increíble...Todavía falta y ya iremos viendo”. “Estoy realizada; solo le pido a Dios que me dé tiempo y salud para seguir disfrutando lo que me gusta: mi carrera, a mis hijos, a mi novio, a mi familia”, comentó.