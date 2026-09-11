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Astrid de Noruega
Princesa Astrid de Noruega, herana mayor del rey Harald V y tía del rey Haakon VIII
Realeza
Muere la princesa Astrid de Noruega, hermana del rey Harald, apenas dos días después de su funeral
La familia real de Noruega vuelve a estar de luto, la princesa Astrid, hermana mayor del fallecido rey Harald V, murió este viernes 11 de septiembre a los 94 años.
Septiembre 11, 2026
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Melisa Velázquez