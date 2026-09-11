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Astrid de Noruega

Princesa Astrid de Noruega, herana mayor del rey Harald V y tía del rey Haakon VIII

Muere la princesa Astrid de Noruega, hermana del rey Harald, apenas dos días después de su funeral
Realeza
Muere la princesa Astrid de Noruega, hermana del rey Harald, apenas dos días después de su funeral
La familia real de Noruega vuelve a estar de luto, la princesa Astrid, hermana mayor del fallecido rey Harald V, murió este viernes 11 de septiembre a los 94 años.
Septiembre 11, 2026
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Melisa Velázquez