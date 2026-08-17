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Inde Navarrette
Inde Navarrette, actriz de raíces mexicanas que interpreta a Rogue en nueva película de X-Men
Entretenimiento
Inde Navarrette: quién es la actriz de raíces mexicanas que llega al Universo Marvel con ‘X-Men’
La actriz Inde Navarrette interpretará a Rogue en la nueva película de X-men y este es el origen de sus raíces mexicanas.
Agosto 17, 2026
·
Melisa Velázquez