El beso entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner que disipa todas las dudas de su noviazgo

Timothée Chalamet y Kylie Jenner fueron una de las parejas más seguidas en la reciente entrega de los Globos de Oro 2024, donde el actor estaba nominado como mejor actor de una película comedia o musical por Wonka.

En dicha ceremonia se dejaron ver ya sin ocultar su relación, los besos se viralizaron y demostraron que entre ellos hay mucho amor y cariño, lo suficiente para no ocultarlo más. Eso sí, no posaron juntos en la alfombra roja.

Durante la ceremonia, aunque el actor no ganó, no importó, todo el tiempo estuvieron agarrados de la mano, acariciándose, dándose besos, intercambiando miradas.

Ya se sabía que había algo entre ellos, pero no lo habían mostrado a este nivel, por lo cual, los fans de ambos están más que encantados, ya que el protagonista de películas como Call me by your name, fue nombrado el Más Guapo del 2023, lo cual demuestra su popularidad.

Los nombres de estas dos personalidades también se viralizaron por una historia ficticia de una charla entre Selena Gómez y Taylor Swift, donde presuntamente la primera contaba a su amiga que Kylie no dejó que se tomara una foto con Timothée, lo cual, por supuesto, ya desmintió un poco enojada la ex de Justin Bieber.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner, más enamorados que nunca

Siempre que hay una pareja formada por dos personalidades populares, a ambos les beneficia por los reflectores que generan. En el caso de Chalamet, es ya uno de los actores a seguir, mientras que Jenner forma parte de una familia por demás popular y poderosa, gracias a sus negocios y reality shows, que incluye a Kim Kardashian.

Lo cierto es que Kylie tiene su propio imperio gracias a su línea de cosméticos y de ropa, por lo cual ya tiene un nombre poderoso en la industria. Y si lo juntan con el del actor de Wonka, la unión es aún más interesante.

Él hizo lo mismo cuando acompañó a la influencer a una entrega de premios de moda, a la marca innovadora del año, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, lo cual deja claro que ambos se apoyan en todo momento.

Los rumores de una relación comenzaron en abril del 2023, y poco a poco daban más señales de que sí estaban juntos, ahora son una de las parejas a seguir este 2024.