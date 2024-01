Red Carpet Recap: Los looks que nos robaron el aliento en los Golden Globes 2024

Como cada año, Los Ángeles se pone de manteles (y vestidos) largos para rendir tributo a lo mejor de la pantalla grande, y la chica también. Era tan solo hace un año que los Golden Globes celebraba su 80 aniversario y ahora nos trae un montón de nuevas sorpresas. Porque sabemos que sólo te quedas a la red carpet y no tanto a la premiación, estos son los mejores looks de la edición 81 de los Golden Globe Awards 2024.

El 2024 comienza fuerte y vaya que, apenas estemos en su segunda semana, nos está dejando un par de momentos icónicos. Como siempre, la temporada de premiaciones nos deja un montón de inspiración para nuestros looks de gala y los Golden Globes no son la excepción. La red carpet de los Golden Globes 2024 se ha infestado de los mejores looks, las tendencias más in, y uno que otro eyebrow raising moment que sí o sí vamos a considerar dentro de nuestros tableros de inspiración para nuestro próximo big event.

Desde Jeremy Allen White y Timothee Chalamet, retando los límites y borrando las fronteras de las normas del género con sus looks, hasta Rosamund Pike y Natasha Lyone con unos looks muy clásicos, pero edgy. Esta edición 81º de los Golden Globes ha sido todo un espectáculo de la moda donde hemos visto un sinfín de tendencias, pero sobre todo hemos notado que los asistentes han optado por looks más sencillos de lo normal.

¿Será que estaremos regresando al recession-core de hace unos años?, o ¿será que nos falta más inspiración de las pasarelas? Sin duda, el 2024 pinta para ser un año muy debatible en cuestión de moda, pero por lo pronto te dejamos la elección de Caras de los mejores looks que desfilaron por la alfombra roja esta noche.

Taylor Swift en Gucci

Selena Gómez en Giorgio Armani

Margot Robbie en Giorgio Armani

Julia Garner en Dior

Dua Lipa

Heidi Klum

Jennifer Lawrence

Jennifer Lopez en Dolce & Gabbana

Elizabeth Debicki en Dior

Cilian Murphy en YSL