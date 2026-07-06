Gavin Casalegno revela que nunca ha visto The Summer I Turned Pretty: “Ni siquiera yo la he visto”

A pocos días del estreno de la nueva película inspirada en The Summer I Turned Pretty, Gavin Casalegno dejó una de las confesiones más inesperadas de la gira promocional. Durante una entrevista para Entertainment Tonight, el actor admitió que nunca ha visto la serie que lo convirtió en una de las estrellas juveniles más populares del momento.

Lana Condor dijo: “Tengo que admitir algo… en realidad nunca he visto tu serie”.- Lejos de sorprenderse, Casalegno respondió con total naturalidad:

“Yo tampoco la he visto, así que no te preocupes”.

En el caso de Gavin Casalegno, la revelación llamó especialmente la atención porque interpreta a Jeremiah Fisher, uno de los personajes más queridos de The Summer I Turned Pretty y pieza clave del famoso triángulo amoroso junto a Belly y Conrad.

Durante la misma entrevista, Casalegno también habló sobre la esperada película basada en el universo de la saga de Jenny Han. Sin revelar detalles importantes, aseguró que los seguidores encontrarán una historia que mantiene la esencia que hizo tan popular a la franquicia.

Es una continuación de esta hermosa historia de triángulo amoroso… Creo que la gente se llevará una grata sorpresa. Gavin Casalegno

Francois Durand/Getty Images

Con esa promesa, la expectativa por el proyecto continúa creciendo entre los millones de fans que han seguido la historia desde su estreno en Prime Video.