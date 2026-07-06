Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Gavin Casalegno revela que nunca ha visto The Summer I Turned Pretty: “Ni siquiera yo la he visto”

El protagonista de la exitosa serie sorprendió al confesar que nunca la ha visto. La inesperada revelación llegó durante una entrevista con Lana Condor, quien tampoco ha visto el fenómeno juvenil.

Julio 06, 2026 • 
Tania Franco
Gavin Casalegno - The Summer I Turned Pretty" - Team Jeremiah

Marc Piasecki/WireImage

A pocos días del estreno de la nueva película inspirada en The Summer I Turned Pretty, Gavin Casalegno dejó una de las confesiones más inesperadas de la gira promocional. Durante una entrevista para Entertainment Tonight, el actor admitió que nunca ha visto la serie que lo convirtió en una de las estrellas juveniles más populares del momento.

Lana Condor dijo: “Tengo que admitir algo… en realidad nunca he visto tu serie”.- Lejos de sorprenderse, Casalegno respondió con total naturalidad:

“Yo tampoco la he visto, así que no te preocupes”.

the summer i turned pretty

En el caso de Gavin Casalegno, la revelación llamó especialmente la atención porque interpreta a Jeremiah Fisher, uno de los personajes más queridos de The Summer I Turned Pretty y pieza clave del famoso triángulo amoroso junto a Belly y Conrad.

Durante la misma entrevista, Casalegno también habló sobre la esperada película basada en el universo de la saga de Jenny Han. Sin revelar detalles importantes, aseguró que los seguidores encontrarán una historia que mantiene la esencia que hizo tan popular a la franquicia.

Es una continuación de esta hermosa historia de triángulo amoroso… Creo que la gente se llevará una grata sorpresa.
Gavin Casalegno
Gavin Casalegno comparte su secreto de belleza

Francois Durand/Getty Images

Con esa promesa, la expectativa por el proyecto continúa creciendo entre los millones de fans que han seguido la historia desde su estreno en Prime Video.

Gavin Casalegno The Summer I Turned Pretty
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
louis tomlinson
Entretenimiento
Louis Tomlinson genera polémica al celebrar a Inglaterra y abuchear goles de México en pleno concierto
Julio 06, 2026
 · 
Tania Franco
mana-mundial.JPG
Entretenimiento
Maná encendió el Estadio en el show de medio tiempo durante el México vs Inglaterra
Julio 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Cuál es la regla que Taylor Swift y Travis Kelce han impuesto a los invitados a su boda?
Entretenimiento
La hermana de Trey Smith se llevó el ramo de Taylor Swift y todos hablan de sus espectaculares flores
Julio 06, 2026
 · 
Melisa Velázquez
jaydy-michel-rafa-marquez.jpeg
Entretenimiento
Quién es Jaydy Michel, la esposa de Rafa Márquez que lo apoya desde España y celebra su éxito con la Selección Mexicana
Julio 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
trend-no-ingles-y-si-si-mundial.jpeg
Entretenimiento
Qué significa el trend “no inglés” antes del México vs Inglaterra
En redes sociales surgió un fenómeno viral denominado “Operativo No Inglés”, una campaña humorística y de apoyo al Tricolor previo al partido contra Inglaterra, que ha llevado a empresas a cambiar temporalmente su nombre de inglés a español
Julio 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Ellos son los hijos de Memo Ochoa y Karla Mora: su familia e historia de amor
Entretenimiento
Ellos son los hijos de Memo Ochoa y Karla Mora: su familia e historia de amor
Lucciana, Guillermo Jr. y Karla han crecido entre mudanzas, partidos y los desafíos de la carrera internacional de su padre
Junio 16, 2026
 · 
Tania Franco
Actor de Harry Potter habla de la Selección Mexicana: “Será nuestro partido más difícil”
Entretenimiento
Actor de Harry Potter habla de la Selección Mexicana: “Será nuestro partido más difícil”
Rupert Grint confesó que el Tricolor es el rival que más le preocupa rumbo a los octavos de final del Mundial 2026 y aseguró que México atraviesa un gran momento futbolístico.
Julio 04, 2026
 · 
Tania Franco
amy-madigan-premios-oscar.jpeg
Entretenimiento
Amy Madigan gana el Oscar como Mejor Actriz de Reparto
La actriz de 75 años conquistó los Premios Oscar por interpretar a Aunt Gladys en Weapons
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez