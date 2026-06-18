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La producción de ‘The Summer I Turned Pretty’ pide privacidad a los fans

Lola Tung y Christopher Briney fueron vistos filmando nuevas escenas en las calles de Plymouth, pero la creciente presencia de seguidores en el set ha encendido las alarmas de la producción y de la autora Jenny Han.

Junio 18, 2026 • 
Tania Franco
La producción de 'The Summer I Turned Pretty' pide privacidad a los fans

Instagram: ‘The Summer I Turned Pretty’ .

La emoción por el regreso de Belly y Conrad sigue creciendo. Esta semana, Lola Tung y Christopher Briney fueron vistos grabando nuevas escenas de la película ‘The Summer I Turned Pretty’ en las calles de Plymouth, Massachusetts, donde decenas de fanáticos lograron captar imágenes y videos del rodaje que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

The Summer I Turned Pretty

Instagram: TSITP.

Las grabaciones se llevaron a cabo en distintas zonas del centro histórico de Plymouth, incluyendo Main Street y Court Street, donde los protagonistas fueron vistos caminando tomados de la mano mientras interpretaban a sus icónicos personajes. Las imágenes desataron una ola de comentarios entre los seguidores de la historia creada por Jenny Han, quien escribió en sus Instagram Stories:

“Cuando las personas llegan al set, graban y comparten videos, interrumpen el trabajo. Esto hace que sea más difícil para los actores meterse en sus personajes y les provoca ansiedad innecesaria. A menudo tenemos que detener la producción para despejar a las multitudes de una toma, lo que rompe la concentración del equipo.

Esta historia significa mucho para mí, y sé que también significa mucho para ustedes. Quiero darles la mejor versión posible de esta película. Por favor, ayuden a proteger nuestro proceso.”

- Jenny Han

Los outfits de Belly en The Summer I Turned Pretty

IG: TSITP

También la propia cuenta oficial de ‘The Summer I Turned Pretty’ publicó un mensaje pidiendo a los seguidores respetar la privacidad del rodaje. En la publicación, la producción explicó que compartir las ubicaciones de grabación y visitar los sets genera problemas de seguridad para el elenco y el equipo técnico, además de afectar el desarrollo normal de las filmaciones, escribieron:

“Nos encanta la emoción y el entusiasmo, pero compartir ubicaciones y visitar el set interrumpe el rodaje y genera preocupaciones reales de seguridad para nuestro elenco y equipo. Estamos trabajando arduamente para crear un entorno protegido y hacer la mejor película posible. Por favor, ayúdennos a proteger la magia de Cousins hasta que esté lista para ser compartida.”

The summer i turned pretty

Instagram: The Summer I Turned Pretty.

Mientras la producción continúa avanzando en Massachusetts, las imágenes de Lola Tung y Christopher Briney en Plymouth han aumentado la expectativa por la película. No obstante, tanto la autora como el equipo detrás del proyecto han recordado que los actores están trabajando y que respetar su espacio será clave para que la historia llegue a la pantalla tal como fue concebida.

The Summer I Turned Pretty
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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