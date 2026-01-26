La aparición estratégica de los Beckham en París tras las acusaciones de Brooklyn

En medio de los constantes rumores sobre tensiones internas, David y Victoria Beckham aparecieron juntos en las calles de París acompañados de gran parte de su familia —incluidos sus hijos Harper, Cruz y Romeo, así como las parejas de estos— en un intento visible por proyectar unidad. La aparición se dio justo cuando el clan enfrenta una polémica familiar que tomó atención mediática tras las declaraciones de Brooklyn Beckham sobre escándalos y una supuesta conspiración en contra de su esposa Nicola Peltz, acusando indirectamente a algunos miembros de la familia, incluida Victoria.

Un reconocimiento para Victoria

La diseñadora fue reconocida con una condecoración del gobierno francés durante la Semana de la Moda, un logro que puso el foco en su trayectoria creativa y su rol en la moda global. Victoria Beckham fue nombrada Chevalier de la Orden de las Artes y las Letras en París, uno de los máximos reconocimientos culturales de Francia.

La presencia conjunta de los Beckham, vestidos con atuendos sobrios y elegantes, funcionó como una estrategia para desviar la atención mediática de los conflictos recientes y centrarla en la celebración cultural y profesional de Victoria. Fotografías del evento circularon ampliamente en redes, mostrando al clan unido y participando activamente en la agenda fashionista de la ciudad.

Este intento por proyectar normalidad y apoyo familiar se da en un contexto donde los Beckham buscan recuperar la narrativa pública y reforzar sus vínculos frente a una audiencia global. Más allá de la polémica, la atención ahora se dirige al reconocimiento de Victoria y al impacto que su legado continúa teniendo dentro de la moda internacional.