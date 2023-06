Quién es Zacarias Melhem, el novio (y futuro esposo) de Ana Brenda Contreras

Tras casi tres años de relación, Ana Brenda Contreras llegará al altar con su novio, el empresario Zacarias Melhem

¡Dijeron que sí! A través de sus redes sociales, la actriz Ana Brenda Contreras anunció que se comprometió con Zacarias Melhem, quien ha sido su novio por los últimos tres años. “The best is already happening. #WeSaidYes”, se lee en la publicación con la que la protagonista de Por amar sin ley presumió el anillo con el que promete sellar su amor con el empresario texano.

Pese a que la noticia fue un bombazo para sus seguidores, los amigos y cercanos a la pareja no pueden fingir sorpresa pues Ana y Zacarias parecen estar hechos el uno para el otro desde que comenzaron a salir. Pero ¿quién es el hombre que se adueñó del corazón de la estrella de telenovelas? y ¿cómo inició su historia de amor?

Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre Zacarias Melhem, el novio (y futuro esposo) de Ana Brenda Contreras.

Quién es Zacarias Melhem, el novio de Ana Brenda Contreras

Originario de Texas, el mismo estado que vio nacer a Ana Brenda, Zacarias Melhem es un empresario dedicado a la industria turística.

Pese a que su romance con la actriz es reciente, Zacarias lleva mucho tiempo conociendo a quien se convertirá en su esposa, ya que es hermano de su mejor amiga, Daniela Melhem. De hecho, en fotografías compartidas por Dani en social media se puede ver a Zacarias posando en las mismas escenas grupales que la también intérprete de Cristal Jennings en Dynasty.

Ana Brenda Contreras y su novio, Zacarias Melhem Instagram

En una de las fotos, incluso, se ve a Ana Brenda al lado de Mirta López, primera esposa de Zacarias y madre de sus dos hijos: Alex Patricio y Viviana. Por desgracia, Mirta falleció en 2018 víctima de un infarto cerebral.

En noviembre de 2020, a propósito del cumpleaños 47 de Melhem, Ana Brenda compartió en Instagram una fotografía donde aparece abrazándolo, desvelando por primera vez su amor. "¡Feliz cumpleaños al rey! Al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero, sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada). ¡Te amigo mi Rock, Happy Birthday!”, escribió en un post eliminado.

Del misterio al altar

Solo unas horas antes de revelar su compromiso, Ana Brenda Contreras habló con diversos medios a su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Allí respondió cómo se encontraba sentimentalmente y las razones por las que no había presentado a su novio a la prensa.

“Estoy muy bien... De un tiempo para acá ya aprendí e intento llevar mi vida, para nada en secreto, sino con más discreción, porque creo que lo que me avala es mi trabajo, trabajo muchísimo”, contó.

En la entrevista, Ana Brenda hizo referencia a las malas experiencias que había sufrido anteriormente. "¿Cómo era el dicho? La mula no era arisca, los palos la hicieron”, dijo entre risas.

Recordemos que previo a su compromiso con Zacarias Melhem, a la actriz se le relacionó con Iván Sánchez, el escritor Daniel Krauze, el cantante Julio Ramírez y el torero Alejandro Amaya Hank, con quien incluso se casó en Las Vegas y al que no pudo perdonar tras serle infiel días antes de su encuentro nupcial.

Ahora, Ana Brenda Contreras y su novio podrán darle un nuevo sentido a la palabra “acepto” y establecer una gran familia. “La pasada no supo, ¿no? La pasada ni se hizo”, comentó en alguna ocasión al hablar sobre su primera boda.