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Madison Beer

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Entretenimiento
Quién es Madison Beer, la cantante que anunció su compromiso con Justin Herbert, quarterback de los Chargers
La cantante y compositora estadounidense Madison Beer volvió a convertirse en tendencia mundial luego de anunciar su compromiso con Justin Herbert, mariscal de campo de Los Angeles Chargers de la NFL
Julio 29, 2026
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Diana Laura Sánchez