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Gaby Spanic rompe el silencio tras su cirugía estética y lanza un poderoso mensaje a quienes critican cómo envejecer

La actriz venezolana hizo frente a las críticas de su último procedimiento estético, con un aplaudido y poderoso mensaje.

Mayo 06, 2026 • 
Melisa Velázquez
Gaby Spanic responde a las críticas por su última cirugía plástica

Gaby Spanic responde a las críticas por su última cirugía plástica

A través de su perfil de Instagram, Gaby Spanic compartió el antes y después de su última cirugía plástica, causando reacciones divididas entre sus más de tres millones de fans, pues mientras que algunos le aplauden, otros dejaron comentarios sobre “envejecer con dignidad”.

La protagonista de exitosas telenovelas como La Usurpadora o Tierra de Pasiones, no se quedó callada y decidió responder con un comentario que ha sido aplaudido, pues deja claro que nadie tiene por qué juzgar su forma de cuidado personal.

Gaby Spanic responde a las críticas por su última cirugía plástica

Tras las críticas a su publicación, la actriz de telenovelas decidió hacer un video en el que defendía su forma de envejecer y sentirse bien consigo misma.

La dignidad no vive en una arruga ni en un espejo. Vive en cómo te miras a ti misma. Yo no le debo al tiempo una explicación, ni a nadie una justificación”, comenzó el discurso que ha sido aplaudido por muchos.

La actriz dijo con determinación que verse bien y sentirse mejor no le “quita dignidad”, sino que la “reafirma”.

Porque la verdadera belleza no es obedecer expectativas ajenas, es tener la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo y tu propia vida”, confirmó.

Gaby también destacó que “envejecer no es rendirse, es evolucionar, y hacerlo desde el amor propio, eso sí es dignidad”.

¿Cuál fue el tratamiento estético que se realizó Gaby Spanic?

La actriz de 52 años se sometió a un lifting facial llamado Deep Plane, y se mostró satisfecha con el procedimiento al que se sometió tras ser alertada por un especialista sobre la presencia de granulomas en su rostro, es decir, pequeños bultos formados por el cuerpo como respuesta a una inflamación, infección o sustancia extraña.

Cuando el doctor me abrió para hacerme el lifting me encontró todas esas porquerías, tenía un montón de granulomas, y si no se sacan a tiempo el daño puede ser irreversible”, declaró la actriz en entrevista con el programa matutino, Hoy.

Por otra parte, uno de los doctores encargados de su cirugía detalló en las redes sociales que implementaron “una estrategia muy orquestada” con Spanic “de una aplicación quirúrgica muy bien hecha”.

Estamos aquí con unas semanas de intervención y ya eres deslumbrante, maravillosa, ya estás cultivando el resultado”, le dijo el cirujano a 21 días de la intervención quirúrgica.

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