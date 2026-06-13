El mexicano Gilberto Mora, es el jugador más joven del Mundial

Se trata de Gilberto Mora, mediocampista de la Selección Mexicana y de los Xolos de Tijuana, quien con apenas 17 años se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo.

Mora hizo historia durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica al ingresar de cambio en la segunda mitad. Con su participación, no solo se convirtió en el jugador más joven de toda la Copa, sino también en el futbolista mexicano más joven en disputar un Mundial, rompiendo una marca que permanecía vigente desde la edición de Uruguay 1930.

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Nacido el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Gilberto Mora es considerado una de las mayores promesas del futbol mexicano. Debutó en la Liga MX con Tijuana a los 16 años y rápidamente llamó la atención por su talento, visión de juego y madurez dentro del campo. Además, se convirtió en el jugador más joven en anotar un gol en la historia de la Primera División mexicana.

En 2025 debutó con la Selección Mexicana mayor y formó parte del equipo que conquistó la Copa Oro. Un año después, el director técnico, Javier Aguirre, decidió incluirlo en la lista mundialista, donde llegó como el más joven de los mil 248 futbolistas registrados para el torneo.