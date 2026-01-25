Paris Fashion Week 2026 y la nueva narrativa de tendencias para el vestir masculino

La Semana de la Moda Masculina de París 2026 dejó claras direcciones estéticas que se repitieron en varias pasarelas y colecciones, marcando un pulso sobre cómo se vestirá el hombre contemporáneo en los próximos meses.

Sastrería reinventada

Clásicos cortes de traje aparecen reinterpretados con líneas más relajadas, pantalones más amplios y siluetas que mezclan formalidad con confort. Las prendas no renuncian a la elegancia, pero sí al rigor estricto de temporadas anteriores, dando paso a looks versátiles que transitan entre lo urbano y lo sofisticado.

Hermes

Capas y texturas multidimensionales

Una constante fue la superposición de piezas —camisas sobre jerseys, cazadoras bajo abrigos, chalecos sobre camisas— que aporta profundidad a los conjuntos. Texturas como lana, punto grueso y tejidos técnicos conviven en una misma fórmula, agregando funcionalidad sin perder estilo.

Louis Vuitton

El cuero como protagonista

Los looks en cuero oscuro dominaron muchas pasarelas, especialmente en chaquetas, abrigos y trajes ligeros. Esta tendencia subraya un enfoque más audaz y estructurado, reforzando la presencia de materiales que aportan fuerza visual sin sacrificar sofisticación.

Hermes

Colores sobrios con acentos estratégicos

Predominan las paletas neutras —negro, marrón, gris y beige—, pero varias colecciones incluyeron accesorios o piezas con tonos vibrantes que rompen la sobriedad y aportan un punto de interés visual. Esto sugiere un equilibrio entre elegancia clásica y expresión personal.

Hermes

Autenticidad y audacia

La temporada confirmó que el lujo contemporáneo se define por autenticidad y audacia. Siluetas híbridas, combinaciones inesperadas y contrastes —como sastrería con pantalones amplios estampados o capas utilitarias— reflejan a un hombre que se viste sin pedir permiso. París 2026 celebró una masculinidad libre, experimental y segura, donde la moda se convierte en una herramienta de expresión individual más que en una regla a seguir.

Dior

En conjunto, París 2026 posiciona una moda masculina que mezcla tradición y renovación: estructuras clásicas se reinterpretan con libertad, materiales fuertes dialogan con capas suaves, y cada look parece diseñado para ser tan funcional como memorable.