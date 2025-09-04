Suscríbete
Moda

Messi sorprende con exclusivo bolso de lujo

Messi acaparó las miradas en su llegada a las instalaciones de preparación previo a los juegos de Eliminatorias de la CONMEBOL

September 03, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
lionel-messi-bolso-hermes.jpg

INSTAGRAM

El futbolista argentino sorprendió con un exclusivo bolso que costó miles de dólares; así fue captado durante su llegada a la concentración en Argentina.

Se trata de nada más y nada menos que un exclusivo bolso de la firma Hermés, con el que Messi complementó su look en su llegada al predio de la AFA, donde se prepararán para los partidos de las eliminatorias donde la Selección albiceleste enfrentará a Venezuela y Ecuador.

Messi ha confesado en varias ocasiones que su esposa Antonella Roccuzzo lo aconseja a la hora de elegir su vestimenta, y en esta ocasión seguramente fue así. El famoso optó por un look total black compuesto por un pantalón negro, acompañado por una camisa y una chaqueta estilo “oversize”, para complementar su look monocromático.

lionel-messi-bolsa-hermes.jpg

El bolso de Messi es un “Cargo Hac Birkin”, de alta costura que tiene un precio entre los 60 mil dólares. Esta pieza es exclusiva, y ahora más lo es, ya que se encuentra fuera de catálogo, por lo que si intentas conseguirla al día de hoy probablemente cueste más de 100 mil dólares.

De esta manera, el futbolista empieza a consolidarse en el mundo de la moda, además de su fama en el mundo del deporte.

