Moda

Las 5 mejores vestidas de los Golden Globes 2026, ¿cuáles son las marcas de diseñador que usaron?

De la alta costura al minimalismo moderno, estas celebridades marcaron las tendencias más elegantes de la alfombra roja

Enero 12, 2026 • 
Tania Franco
La alfombra roja de los Golden Globes 2026 confirmó que la moda sigue siendo una extensión del cine: narrativa, carácter y visión estética en cada silueta. Entre propuestas teatrales, guiños clásicos y apuestas contemporáneas, cinco celebridades destacaron por convertir su aparición en un verdadero momento de estilo. Estas fueron las mejor vestidas de la noche.

Selena Gomez en Chanel

Selena Gomez apostó por un vestido blanco y negro de Chanel hecho a medida, con plumas en el escote y silueta estructurada que evocó el glamour del cine clásico. El peinado retro y el maquillaje elegante completaron un look que reafirmó su estatus como uno de los iconos de estilo más consistentes de la alfombra roja actual.

Emma Stone en Louis Vuitton

Emma Stone apostó por un diseño a medida de Louis Vuitton en tonos mantequilla, con líneas limpias y estructura geométrica. La silueta minimalista, firmada por Nicolas Ghesquière, se combinó con un beauty look natural que reforzó una estética moderna, sofisticada y sin excesos. Un ejemplo de cómo el lujo también puede ser discreto.

Jennifer Lawrence en Givenchy by Sarah Burton

Jennifer Lawrence deslumbró con un look etéreo de Givenchy, diseñado por Sarah Burton, que mezcló transparencias, bordados florales y una paleta en rosa empolvado. El conjunto, acompañado de una capa satinada, evocó una feminidad romántica con aire contemporáneo, convirtiéndose en uno de los estilismos más comentados de la noche.

Ariana Grande en Vivienne Westwood Couture

Ariana Grande eligió un dramático vestido corseteado de Vivienne Westwood Couture en organza negra con terciopelo, de inspiración clásica y teatral. El volumen de la falda y el escote estructurado crearon una silueta de diva de Hollywood con espíritu gótico, consolidando uno de los looks más impactantes de la alfombra roja.

Elle Fanning en Gucci y joyería de Cartier

Elle Fanning apareció con un vestido de Gucci de líneas delicadas y pedrería sutil, acompañado por diamantes de Cartier que aportaron el brillo justo. Su elección equilibró juventud y sofisticación, con una estética limpia que recordó al glamour clásico reinterpretado para una nueva generación.

Desde el minimalismo sofisticado hasta la alta costura más teatral, cada elección reflejó una forma distinta de entender el glamour contemporáneo. En una noche donde el cine celebra historias, la alfombra roja volvió a ser el espacio donde la moda también cuenta las suyas.

