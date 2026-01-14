Suscríbete
¡Estrenos de cine 2026! Las películas más esperadas del año

Secuelas icónicas, adaptaciones literarias y grandes apuestas que prometen llevarnos de regreso al cine

Enero 14, 2026 • 
Tania Franco
jacob-elordi-margot-robbie.jpeg

El 2026 se perfila como uno de los años más ambiciosos para la industria cinematográfica. Con estrenos que van desde secuelas largamente esperadas hasta adaptaciones literarias y biopics de alto perfil, todo apunta a que volveremos —literalmente— a vivir en las salas de cine.

Estas son las películas más esperadas de 2026 y sus fechas de estreno:

Wuthering Heights — 12 de febrero

Una nueva adaptación del clásico literario llega con un elenco de alto impacto encabezado por Margot Robbie y Jacob Elordi, en una versión que busca renovar el drama romántico para una nueva generación.

Project Hail Mary — 20 de marzo

La ciencia ficción toma protagonismo con Ryan Gosling al frente de esta historia ambientada en el espacio, una de las apuestas más ambiciosas del año.

The Drama — 3 de abril

Un estreno que ha despertado expectativa por su enfoque emocional y su reparto, pensado para destacar las actuaciones y el conflicto humano. Con un elenco de ensueño.

The Super Mario Galaxy Movie — 3 de abril

El universo de Mario regresa al cine animado con las voces de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day y Jack Black, ampliando la franquicia con una nueva aventura galáctica.

Michael — 24 de abril

El biopic del Rey del Pop presenta a Jaafar Jackson en el papel principal, en una producción que recorre la vida y el legado musical de Michael Jackson.

The Devil Wears Prada 2 — 1 de mayo

La moda vuelve a tomar la pantalla grande con el regreso de Anne Hathaway y Meryl Streep, acompañadas por Emily Blunt y Stanley Tucci, en una secuela que promete reflejar la evolución de la industria.

Disclosure Day — 12 de junio

Un thriller de gran escala protagonizado por Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth, con una trama que mezcla tensión política y dilemas contemporáneos.

Toy Story 5 — 19 de junio

La nostalgia se hace presente con una nueva entrega que vuelve a contar con las voces de Tom Hanks y Tim Allen, retomando a los personajes más queridos de Pixar.

The Odyssey — 17 de julio

Una ambiciosa reinterpretación del relato épico clásico, encabezada por Matt Damon, con un elenco coral que incluye a Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o y Robert Pattinson.

Spider-Man: Brand New Day — 31 de julio

Tom Holland regresa como Peter Parker en una nueva etapa del superhéroe, acompañado por Zendaya y Jacob Batalon, marcando el inicio de un nuevo ciclo para el personaje.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping — 20 de noviembre

El universo de Panem se expande con una nueva historia que profundiza en sus orígenes, retomando figuras clave de la saga.

Focker In-Law — 25 de noviembre

La comedia familiar regresa con una nueva entrega que apuesta por el humor intergeneracional y el regreso de rostros conocidos, además de Ariana Grande como nueva integración.

Dune: Part Three — 18 de diciembre

El cierre de la saga épica llega con Timothée Chalamet y Zendaya al frente, junto a Javier Bardem y nuevas incorporaciones que prometen un final a gran escala.

timothée chalamet

Getty

Con estrenos repartidos a lo largo del año y elencos de primer nivel, 2026 se consolida como un año imprescindible para los amantes del cine, combinando nostalgia, espectáculo y nuevas historias.

