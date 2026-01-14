¡Estrenos de cine 2026! Las películas más esperadas del año

El 2026 se perfila como uno de los años más ambiciosos para la industria cinematográfica. Con estrenos que van desde secuelas largamente esperadas hasta adaptaciones literarias y biopics de alto perfil, todo apunta a que volveremos —literalmente— a vivir en las salas de cine.

Estas son las películas más esperadas de 2026 y sus fechas de estreno:

Wuthering Heights — 12 de febrero

Una nueva adaptación del clásico literario llega con un elenco de alto impacto encabezado por Margot Robbie y Jacob Elordi, en una versión que busca renovar el drama romántico para una nueva generación.

Project Hail Mary — 20 de marzo

La ciencia ficción toma protagonismo con Ryan Gosling al frente de esta historia ambientada en el espacio, una de las apuestas más ambiciosas del año.

The Drama — 3 de abril

Un estreno que ha despertado expectativa por su enfoque emocional y su reparto, pensado para destacar las actuaciones y el conflicto humano. Con un elenco de ensueño.

The Super Mario Galaxy Movie — 3 de abril

El universo de Mario regresa al cine animado con las voces de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day y Jack Black, ampliando la franquicia con una nueva aventura galáctica.

Michael — 24 de abril

El biopic del Rey del Pop presenta a Jaafar Jackson en el papel principal, en una producción que recorre la vida y el legado musical de Michael Jackson.

The Devil Wears Prada 2 — 1 de mayo

La moda vuelve a tomar la pantalla grande con el regreso de Anne Hathaway y Meryl Streep, acompañadas por Emily Blunt y Stanley Tucci, en una secuela que promete reflejar la evolución de la industria.

Disclosure Day — 12 de junio

Un thriller de gran escala protagonizado por Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth, con una trama que mezcla tensión política y dilemas contemporáneos.

Toy Story 5 — 19 de junio

La nostalgia se hace presente con una nueva entrega que vuelve a contar con las voces de Tom Hanks y Tim Allen, retomando a los personajes más queridos de Pixar.

The Odyssey — 17 de julio

Una ambiciosa reinterpretación del relato épico clásico, encabezada por Matt Damon, con un elenco coral que incluye a Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o y Robert Pattinson.

Spider-Man: Brand New Day — 31 de julio

Tom Holland regresa como Peter Parker en una nueva etapa del superhéroe, acompañado por Zendaya y Jacob Batalon, marcando el inicio de un nuevo ciclo para el personaje.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping — 20 de noviembre

El universo de Panem se expande con una nueva historia que profundiza en sus orígenes, retomando figuras clave de la saga.

Focker In-Law — 25 de noviembre

La comedia familiar regresa con una nueva entrega que apuesta por el humor intergeneracional y el regreso de rostros conocidos, además de Ariana Grande como nueva integración.

Dune: Part Three — 18 de diciembre

El cierre de la saga épica llega con Timothée Chalamet y Zendaya al frente, junto a Javier Bardem y nuevas incorporaciones que prometen un final a gran escala.

Getty

Con estrenos repartidos a lo largo del año y elencos de primer nivel, 2026 se consolida como un año imprescindible para los amantes del cine, combinando nostalgia, espectáculo y nuevas historias.