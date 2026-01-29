Jacob Elordi y Margot Robbie rompen el silencio sobre su química en su película “Cumbres Borrascosas”

La expectativa era inevitable. Desde que se confirmaron como protagonistas de Cumbres Borrascosas, la nueva adaptación cinematográfica del clásico literario, las miradas, la intensidad y la conexión entre Jacob Elordi y Margot Robbie desataron rumores sobre una química que iba más allá de lo profesional. Hoy, durante la premiere mundial, ambos actores decidieron hablar con claridad. En el pasado ambos había hablado de su codependencia.

Tenemos una obsesión mutua. [...] Si tienes la oportunidad de compartir un set con Margot Robbie, inevitablemente vas a querer estar a cinco o diez metros de ella todo el tiempo. Jacob Elordi.

La directora Emerald Fennell bromeó al contar que en más de una ocasión tuvo que pedirle a Jacob Elordi que se alejara del set, pues su presencia constante junto a Margot Robbie era “demasiado intensa”.

Regalos en el set

Margot Robbie apareció con un impactante diseño de alta costura de Schiaparelli en la alfombra del estreno mundial, completó su look con el Diamante Taj Mahal, una pieza legendaria que perteneció a Elizabeth Taylor. Engastado por Cartier, el collar presenta un colgante de oro con rubíes y evoca el glamour eterno del Hollywood clásico, sumando un capítulo más de historia a una noche inolvidable.

Mientras la conversación giraba inevitablemente hacia la relación creativa que construyó junto a Elordi en el set. Margot Robbie aclaró entre risas los rumores sobre un gesto especial de Jacob Elordi durante el rodaje en San Valentín y dejó claro que el cariño fue mutuo.

Le di flores en San Valentín. Los dos simplemente lo olvidamos en ese momento. Le regalé un libro de poesía. Una vez le regalé una lámpara. [...] Así que ahora todo está saliendo a la superficie. Margot Robbie.

Entre los obsequios que compartieron hubo flores por San Valentín, un libro de poesía, una lámpara e incluso anillos de sello iguales. Una amistad marcada por la admiración mutua y el amor por el oficio, más allá de cualquier rumor.