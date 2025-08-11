El millonario anillo de compromiso de Georgina Rodríguez: así es la joya que le regaló Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han vuelto a acaparar titulares, esta vez por el imponente anillo de compromiso que el futbolista le habría entregado a su pareja. Aunque la marca de la joya no se ha confirmado, las imágenes revelan un diamante de proporciones excepcionales que ya ha despertado la curiosidad de expertos y admiradores.

Se estima que la piedra central podría estar entre los 8 y 10 quilates, con una pureza que roza la perfección. Estas características colocan la pieza en una valoración aproximada que oscila entre 500 mil y 3 millones de dólares, dependiendo de factores como el corte, el color y la procedencia del diamante.

¿Qué distingue a la alta joyería?

La alta joyería se caracteriza por el uso de materiales preciosos de la más alta calidad —diamantes, piedras raras, platino y oro de pureza superior— combinados con un diseño artesanal minucioso y técnicas de fabricación exclusivas. Cada pieza es única, no solo por el valor intrínseco de sus componentes, sino también por el trabajo de orfebrería y el prestigio de la casa que la firma.

Frazer Harrison/Getty Images

En el caso del anillo de Georgina, su diseño elegante y la magnitud del diamante lo convierten no solo en una declaración de amor, sino también en una obra maestra de la joyería de lujo. Sin duda, un nuevo capítulo en la historia de una de las parejas más mediáticas del mundo.