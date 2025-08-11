Minimalistas, chic y glam: así llevan las sandalias las celebridades este verano

Este verano, las sandalias no son solo un básico, son el statement definitivo del look, y tres de las mujeres más influyentes del momento lo están confirmando: Selena Gomez, Anne Hathaway y Hailey Bieber. Cada una, con su estilo único, ha demostrado cómo este calzado puede transformar cualquier outfit en un momento de moda.

Selena Gomez: minimalismo sofisticado

En un look monocromático blanco, Selena apostó por unas sandalias de tacón medio con tiras finas, perfectas para un evento de noche o un momento casual elevado. Su elección confirma que menos es más, y que un buen par de sandalias puede ser tan elegante como un stiletto.

Selena Gomez

Hailey Bieber: street style con actitud

Maestra del estilo urbano chic, Hailey llevó unas sandalias tipo flip-flop con mini tacón, combinadas con pantalones capri de lunares y un top negro. Una propuesta relajada pero cargada de intención, que pone el foco en la comodidad sin perder el toque fashion.

TheStewartofNY/GC Images

Anne Hathaway: glamour en movimiento

En pleno rodaje, Anne Hathaway se dejó ver con unas sandalias de tiras finas en azul, a juego con un vestido metálico del mismo tono. Un look que mezcla sofisticación y frescura, y que demuestra que las sandalias de tacón fino siguen siendo las reinas de la noche.

Aeon/GC Images

Desde el minimalismo elegante hasta el glamour hollywoodense y el street style más cool, Selena, Anne y Hailey han dejado claro que las sandalias del verano no son solo un accesorio, son una declaración de estilo.