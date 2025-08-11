Suscríbete
Minimalistas, chic y glam: así llevan las sandalias las celebridades este verano

Selena, Anne y Hailey nos muestran el manual definitivo para usar sandalias de una manera sofisticada

August 11, 2025 • 
Tania Franco
Street Style At Copenhagen Fashion Week SS26 - Day 3

Edward Berthelot/Getty Images

Este verano, las sandalias no son solo un básico, son el statement definitivo del look, y tres de las mujeres más influyentes del momento lo están confirmando: Selena Gomez, Anne Hathaway y Hailey Bieber. Cada una, con su estilo único, ha demostrado cómo este calzado puede transformar cualquier outfit en un momento de moda.

Selena Gomez: minimalismo sofisticado

En un look monocromático blanco, Selena apostó por unas sandalias de tacón medio con tiras finas, perfectas para un evento de noche o un momento casual elevado. Su elección confirma que menos es más, y que un buen par de sandalias puede ser tan elegante como un stiletto.

Selena Gómez-

Selena Gomez

Hailey Bieber: street style con actitud

Maestra del estilo urbano chic, Hailey llevó unas sandalias tipo flip-flop con mini tacón, combinadas con pantalones capri de lunares y un top negro. Una propuesta relajada pero cargada de intención, que pone el foco en la comodidad sin perder el toque fashion.

Celebrity Sightings In New York City - June 21, 2025

TheStewartofNY/GC Images

Anne Hathaway: glamour en movimiento

En pleno rodaje, Anne Hathaway se dejó ver con unas sandalias de tiras finas en azul, a juego con un vestido metálico del mismo tono. Un look que mezcla sofisticación y frescura, y que demuestra que las sandalias de tacón fino siguen siendo las reinas de la noche.

Celebrity Sightings In New York City - August 05, 2025

Aeon/GC Images

Desde el minimalismo elegante hasta el glamour hollywoodense y el street style más cool, Selena, Anne y Hailey han dejado claro que las sandalias del verano no son solo un accesorio, son una declaración de estilo.

Selena Gomez Hailey Bieber Anne Hathaway
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
