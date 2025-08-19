Suscríbete
Las celebridades que redefinen el lujo silencioso

El estilo minimalista, elegante y sin logotipos visibles se ha convertido en la nueva forma de vestir a las estrellas más influyentes

August 18, 2025 • 
Tania Franco
Christian Dior Jennifer Lawrence - outfit

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 27: Jennifer Lawrence attends the Christian Dior Womenswear Fall/Winter 2024-2025 show as part of Paris Fashion Week on February 27, 2024 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

El término “lujo silencioso” describe una tendencia que ha conquistado tanto a celebridades como a las grandes casas de moda. Se trata de un estilo minimalista y sofisticado, donde predominan las piezas de alta calidad, cortes perfectos y materiales premium, pero sin logotipos llamativos.

En lugar de ostentación, las estrellas apuestan por un guardarropa que transmite exclusividad y elegancia discreta, perfecto para la era del “menos es más”.

Zendaya

Con looks impecables en tonos neutros, la actriz se ha convertido en referente del lujo silencioso tanto en alfombras rojas como en su street style. Como este look de Louis Vuitton.

Zendaya en Louis Vuitton - Outfit

PARIS, FRANCE - OCTOBER 01 Zendaya is seen during the Womenswear Spring/Summer 2025 as part of Paris Fashion Week on October 01, 2024 in Paris, France. (Photo by Claudio Lavenia/Getty Images)

Claudio Lavenia/Getty Images

Jennifer Lawrence

Fiel a marcas como Dior, su estilo effortless es un ejemplo claro de cómo menos puede ser más. Con el guiño de su bolsa.

Jennifer Lawrence - outfit Dior

Marc Piasecki/WireImage

Kendall Jenner

Entre básicos de Hermès y siluetas relajadas, demuestra que el minimalismo puede ser altamente aspiracional.

Kendall Jenner - Hermès - outift

Claudio Lavenia/Getty Images

Timothée Chalamet

Uno de los hombres que ha adoptado este estilo, combinando sastrería impecable con tonos neutros, como este outfit Chanel.

timothee chalamet chanel

MEGA/GC Images

El lujo silencioso ya no es solo una tendencia pasajera, sino un nuevo código de estilo que define a la élite de la moda y a las celebridades más influyentes.

Comunicóloga en Medios Digitales
