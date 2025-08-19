Las celebridades que redefinen el lujo silencioso

El término “lujo silencioso” describe una tendencia que ha conquistado tanto a celebridades como a las grandes casas de moda. Se trata de un estilo minimalista y sofisticado, donde predominan las piezas de alta calidad, cortes perfectos y materiales premium, pero sin logotipos llamativos.

En lugar de ostentación, las estrellas apuestan por un guardarropa que transmite exclusividad y elegancia discreta, perfecto para la era del “menos es más”.

Zendaya

Con looks impecables en tonos neutros, la actriz se ha convertido en referente del lujo silencioso tanto en alfombras rojas como en su street style. Como este look de Louis Vuitton.

PARIS, FRANCE - OCTOBER 01 Zendaya is seen during the Womenswear Spring/Summer 2025 as part of Paris Fashion Week on October 01, 2024 in Paris, France. (Photo by Claudio Lavenia/Getty Images) Claudio Lavenia/Getty Images

Jennifer Lawrence

Fiel a marcas como Dior, su estilo effortless es un ejemplo claro de cómo menos puede ser más. Con el guiño de su bolsa.

Marc Piasecki/WireImage

Kendall Jenner

Entre básicos de Hermès y siluetas relajadas, demuestra que el minimalismo puede ser altamente aspiracional.

Claudio Lavenia/Getty Images

Timothée Chalamet

Uno de los hombres que ha adoptado este estilo, combinando sastrería impecable con tonos neutros, como este outfit Chanel.

MEGA/GC Images

El lujo silencioso ya no es solo una tendencia pasajera, sino un nuevo código de estilo que define a la élite de la moda y a las celebridades más influyentes.