¿Qué significa que Peso Pluma sea el primer mexicano embajador de la Semana de la Moda de Nueva York?

El cantante se convierte en la imagen oficial de NYFW 2025, marcando un hito para la cultura mexicana y la representación latina en la moda global

September 08, 2025 • 
Tania Franco
Peso Pluma en Nueva York

Raymond Hall/GC Images

La Semana de la Moda de Nueva York 2025, organizada por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), ha dado un paso histórico al nombrar a Peso Pluma como embajador oficial del evento. Con ello, el cantante se convierte en el primer mexicano en recibir este reconocimiento, un título que lo coloca en el centro de una de las plataformas más influyentes del mundo de la moda.

¿Qué significa?

Ser embajador de la Semana de la Moda de Nueva York no es solo un título honorífico. Implica ser la imagen oficial del evento, representar sus valores de diversidad y creatividad, y conectar con un público global mucho más amplio.

En palabras del comunicado oficial:

Este nombramiento convierte a Peso Pluma en la imagen de NYFW y en un símbolo de la creciente influencia de la música y la cultura latinas en el panorama mundial de la moda.

Presencia en NYFW Live

Además de su nombramiento, Peso Pluma tendrá una presencia clave en NYFW Live, el programa que transmite en vivo desde el Rockefeller Center todas las colecciones presentadas durante el evento. Gracias a esta plataforma, millones de personas alrededor del mundo podrán seguir las pasarelas y, al mismo tiempo, asociar la imagen de NYFW con la figura del artista mexicano.

Esto significa que Peso Pluma no solo estará en los desfiles, sino también en las pantallas internacionales, siendo parte activa de cómo se presenta la moda de Nueva York al mundo.

Moda, música y cultura latina

El nombramiento refleja un cambio importante en la industria: el reconocimiento de la influencia de la música urbana y la cultura latina dentro de la moda global. Peso Pluma, conocido por su estilo que mezcla lujo con streetwear y su autenticidad sobre el escenario, se ha convertido en un ícono cultural que trasciende fronteras.

Un hito para México

Por primera vez, un mexicano no solo pisa con fuerza la Semana de la Moda, sino que la representa oficialmente. Este logro marca un momento clave para la visibilidad de la cultura mexicana en una de las vitrinas más prestigiosas del planeta.

moda Nueva York
