Dior inaugura su nueva Casa en Nueva York: una experiencia inmersiva de lujo y arte

Un homenaje a la elegancia y creatividad, diseñado por Peter Marino, que redefine la experiencia de la alta moda en la Gran Manzana

August 09, 2025 • 
Tania Franco
La icónica firma francesa Dior ha abierto las puertas de su nueva House of Dior en Nueva York, un espacio que fusiona moda, arte y diseño en una experiencia inmersiva sin precedentes. El reconocido arquitecto Peter Marino ha sido el encargado de concebir este templo de la moda, cuidando cada detalle para que los visitantes se sumerjan en el universo Dior desde el primer instante.

En el interior, se pueden encontrar piezas de mobiliario exclusivas creadas por Roland Mellana, un jardín diseñado por Peter Wirtz, un lounge VIP con ornamentación especial de Joyce Billet y un trío de composiciones florales únicas del artista Azuma Makoto. Cada elemento ha sido pensado para evocar el legado y la visión artística de la maison, ofreciendo un recorrido sensorial que combina tradición y modernidad.

La nueva sede en Nueva York no solo es una boutique, sino un espacio para vivir la experiencia Dior en toda su magnitud: desde la moda y los accesorios hasta la conexión con el arte contemporáneo y el diseño más sofisticado.

