Temporada de lluvias en CDMX: 3 prendas en tendencia

La Ciudad de México acaba de atravesar una de las peores inundaciones del año, dejando claro que en temporada de lluvias la moda también debe ser funcional. Aunque las calles anegadas y los aguaceros parezcan un reto para vestirse con estilo, existen prendas que combinan protección, comodidad y tendencia.

Chaquetas impermeables tipo gorpcore

El gorpcore, tendencia que mezcla ropa outdoor técnica con estilo urbano, es la respuesta perfecta para los días de tormenta. Marcas como Patagonia, Arc’teryx o The North Face ofrecen chaquetas con tecnología impermeable como Gore-Tex, ideales para mantenerte seca sin perder el toque cool.

pinterest

Botas Hunter de lluvia

Las icónicas botas de goma vuelven con fuerza esta temporada, gracias a su funcionalidad y estilo urbano. Originalmente populares en festivales como Glastonbury, ahora se han incorporado al street style en ciudades como CDMX, donde lluvia y moda convergen.

Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

Trench coats impermeables

El clásico trench es un básico atemporal que esta temporada se renueva con telas impermeables. Firmas como Miu Miu y Lacoste lo han llevado a pasarela, demostrando que un abrigo funcional también puede ser protagonista de tu look.

Christian Vierig/Getty Images

La temporada de lluvias en CDMX no tiene por qué arruinar tu estilo. Con estos tips estarás lista para enfrentar cualquier tormenta y seguir marcando tendencia.

