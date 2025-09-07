Él es el millonario novio de la tenista Aryna Sabalenka, campeona del US Open

Muchos conocen la faceta de Aryna Sabalenka como tenista, sin embargo, en su vida personal ha influido mucho su relación sentimental con el millonario empresario brasileño Georgios Frangulis, quien ha sido un gran apoyo para la tenista que hoy sumó un triunfo más en su carrera profesional en el deporte blanco.

El empresario ha estado siempre muy cerca a su pareja acompañándola en viajes y eventos. Su romance comenzó el año pasado y desde entonces se dejan ver juntos en torneos y en galerías de sus redes sociales.

Georgios, es creador de la empresa conocida por sus bowls y smoothies, es originario de São Paulo, Brasil, pero después de culminar sus estudios, se mudó a Estados Unidos.

El empresario estudió Derecho, pero años más tarde encontró su verdadera pasión emprendiendo y lanzó su propia empresa Oakberry a base de açai, y ahora cuenta con tiendas en todo el mundo. En enero del año pasado, la empresa se convirtió en uno de los patrocinadores de Sabalenka.

Cabe mencionar que en 2016, Frangulis se casó con Isabella “Beh” Armentano, pcoos meses después de que le diagnosticaran cáncer se tiroides.

Por su parte, Sabalenka, fue novia del exjugador de hockey sobre hielo Konstantin Koltsov, quien falleció en marzo de 2024.