Realeza

A 28 años de la muerte de la Princesa Diana abren cápsula del tiempo con objetos que ella metió

Se cumplen casi tres décadas del fallecimiento de Lady Di

August 31, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
princesa-diana-capsula-que-contenia.jpg

Hoy recordamos a la Princesa Diana, quien perdió la vida el 31 de agosto de 1997 en un accidente de auto ocurrido en el Puente de las Almas en París, Francia. La madre de los príncipes William y Harry, se había divorciado del rey Carlos III, y en el auto se encontraba con su pareja Dodi Al-Fayed, aunque el móvil era conducido por Henri Paul, gerente de seguridad del Hotel Ritz París, quien también falleció cuando intentaba evadir a los paparazzis que los perseguían en busca de una foto de la Princesa con su nueva pareja.

Hace 30 años, Lady Di metió una serie de objetos en una cápsula que se ha desenterrado por personal del hospital que trabajaba en 1991.

En el Hospital Great Ormond Sreet de Londres, se reveló el contenido de una cápsula del tiempo que la Princesa Diana enterró en 1991 con la intención de mostrar años después cómo era el mundo a principios de los 90s cuando se colocó la primera piedra del edificio Variety Club.

En ese entonces, la presidenta honoraria de la institución Lady Di, seleccionó algunos objetos con la ayuda de dos niños de 11 y 9 años, quienes eran pacientes del hospital y participaron para ser parte de la actividad que hoy ha llamado la atención.

capsula-princesa-diana.jpeg

Los objetos fueron colocados en una caja de madera revestida en plomo que fue enterrada en los cimientos del nuevo edificio del hospital. El plan era que la cápsula se conservara enterrada, pero se reveló su contenido ya que se considera ampliar el lugar con el fin de construir una unidad de oncología pediátrica.

capsula-princesa-diana-lady-di.jpeg

La caja contenía un ejemplar del Compact Disc Rhythm of Love, de la cantante australiana, Kylie Minogue. Así comol un televisor de bolsillo, una calculadora solar y una copia del periódico The Times. También contenía algunas monedas británicas y cinco semillas de árboles, así como una hoja de papel reciclado, un pasaporte europeo y una foto de la Princesa Diana.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
