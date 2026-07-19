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Mikel Oyarzabal
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Quién es la esposa de Mikel Oyarzabal, a qué se dedica y cuántos hijos tiene la estrella española
Mikel Oyarzabal no solo se ha consolidado como una de las grandes figuras de la selección de España y del Real Sociedad, sino que también ha llamado la atención por mantener una vida familiar alejada de los reflectores
Julio 19, 2026
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Diana Laura Sánchez