Los mejores looks en la alfombra roja de los Grammy a lo largo de los años

Con los Grammy 2024 tan cerca este domingo, y siendo esta la edición número 66, que sin duda alguna es una de las noches más importantes en la temporada de premios de la música.

Año tras año, nuestros artistas favoritos intentan hacer parte de la lista de nominados en esta noche que rinde homenaje a la música y al talento, desde álbumes, mejor canción, mejor escritor hasta los mejores videos musicales, todos dan lo mejor de sí para esta noche que este años será en el Crypto.com Arena ubicado en Los Ángeles, California.

Aquí, la sofisticación, los looks clásicos y las tendencias anuales en la alfombra roja no tienen cabida entre los mejor vestidos. Son los “bold looks” llenos de glamour, que con el tiempo tienden a convertirse en historia de la moda, los que protagonizan la alfombra roja de los Grammy.

A diferencia de los Golden Globes y los Oscars, hay algo en los Grammy que no puede ser superado. Aquí es cuando realmente vemos looks creativos en cada uno de los artistas, ya que elijan algo más salvaje, brillante e inesperados. Definitivamente, los Grammy no son el lugar para jugar seguro en la alfombra roja, y nuestros cantantes favoritos lo saben, saliendo de su zona de confort con transparencias, lentejuelas, colores brillantes, cut-outs y looks vintage o de archivo, marcando tendencia cada año

Si bien ha habido innumerables looks que hemos amado a lo largo de los años, desde el icónico vestido Versace de Jennifer Lopez en los años 2000 que básicamente creó Google Images, hasta el colorido overol de Egonlab creado para Harry Styles que todos amamos el año pasado. Estamos muy emocionados por ver qué lucirán nuestras celebridades favoritas este año en la alfombra roja de los Grammy, y, por supuesto, no podemos esperar a ver las presentaciones de Dua Lipa, Olivia Rodrigo y Billie Eilish.

Por eso hoy recordamos 8 de los mejores looks a lo largo de la historia que se han ganado un lugar en nuestros corazones.

Jennifer Lopez en Versace, 2000

Getty Images

Cardi B en Vintage Mugler, 2019

Getty Images

Ariana Grande en Giambattista Valli, 2020

Taylor Swift en Oscar De La Renta, 2021

Getty Images

Lady Gaga en Armani Privé and Tiffany & Co., 2022

Harry Styles en Egonlab, 2023

Olivia Rodrigo en Miu Miu, 2023

Anitta En Vintage Versace, 2023