Dua Lipa y Billie Eilish cantarán en la ceremonia de los Grammy 2024

La Academia de Grabación de Estados Unidos celebrará la edición número 66 de los premios más importantes de la industria musical.

La cantante y compositora estadounidense SZA, encabeza la lista de nominados de los Grammy 2024 con 9 nominaciones, seguido de Miley Cyrus, Olivia Rodrigo y Taylor Swift con seis nominaciones.

Además, artistas mexicanos como Peso Pluma y Natalia Lafourcade figuran en la lista de nominados a Mejor Álbum de Música Mexicana y Álbum Latino de Rock o Alternativo. Además Natalia formará parte de los presentadores de la ceremonia que estará cargada de sorpresas.

Los fanáticos de la música de todo el mundo esperan con ansias la celebración del evento que reunirá a los mejores artistas del mundo quienes serán galardonados y protagonizarán grandes shows durante la noche.

El evento será presentado por Trevor Noah, el escritor y comediante sudafricano que se ha encargado de presentar las últimas ediciones de la gala de los Grammy 2024. Una novedad en esta edición, es que debutarán tres nuevas categorías: Mejor Álbum alternativo de jazz, Mejor grabación de pop dance y Mejor actuación de música africana. Noah está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Comedia por su disco I Wish Yoy Would.

Los artistas que se presentarán en el esenario son Dua Lipa, Olivia Rodrigo y Billie Eilish, quien cuenta con 6 nominaciones, en especial por su canción What Was I made For, de la película Barbie, que ganó un Globo de Oro a Mejor Canción Original. Aademás estarán los artistas Travis Scott, Burna Boy y Luke Combs, quienes también forman parte de la lista de nominados.